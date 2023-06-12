陸股收跌0.08％ 新能源車產業鏈掀漲停潮
陸股12日收跌，滬指收報3,228.83點，跌0.08％，成交額人民幣（下同）4,032億元。深成指收報10,873.74點，漲0.74％，成交額5,576億元。創業板指收報2,152.42點，漲0.44％，成交額2,485億元。
新浪財經報導，大陸A股三大指數12日開低走高，午後一度集體翻漲，深成指盤中漲超1％。但後繼無力下，終場收跌。
盤面上，12日新能源汽車產業鏈掀漲停潮，一體化壓鑄、無人駕駛等方向領漲，天邁科技、金鐘股份漲停，賽力斯、飛龍股份、德賽西威、路暢科技等20多股集體漲停，博駿科技、正強股份、恒帥股份等多股漲超10％。
釀酒、食品等大消費概念股午後拉升，威龍股份連續五日漲停板，永順泰、安德利漲停，絕味食品、重慶啤酒、酒鬼酒、迎駕貢酒等紛紛大漲。
下跌方面，風電股走跌，東方電纜跌停；電力股集體調整，華能國際跌超6％；銀行股下挫，浙商銀行、中信銀行跌超4％。
以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流出6億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨賣出29億元。主要行業ETF漲跌不一，消費ETF、5G ETF漲幅居前。
另外，大陸商品期貨12日多數收跌，純鹼、甲醇跌逾3％，尿素、蘋果、低硫燃油、原油跌逾2％；滬鎳、紙漿漲逾2％，生豬、紅棗、線材漲逾1％。
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