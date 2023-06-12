繼國有五大行 陸股份行跟進下調存款利率

繼大陸國有五大行之後，包括招商銀行、中信銀行、民生銀行等多家大陸股份制銀行，亦決定自12日周一起下調部分人民幣存款利率，下調幅度為5至15個基點不等。這是繼2022年9月份調整之後，這些銀行再次下調存款利率。

香港信報12日報導，調整之後，這些股份制銀行人民幣活期存款年化利率為0.2％，與國有大行持平；3年、5年期定期存款利率，除了招商銀行與國有大行保持一致外，其他股份行分別為2.5％和2.55％，略高於國有大行水平。

報導稱，自2022年9月下調存款利率後，大陸國有大行上周已經率先開啟新一輪的調整。五大行8日起同時下調人民幣存款利率，其中兩年期定期存款利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期定期利率均下調15個基點至2.45％和2.5％；同時活期存款利率亦下調5個基點至0.2％。

另一方面，面對大陸銀行業掀起的新一波降息潮，不少疫情期間荷包縮水的大陸民眾直接乾坤大挪移，不惜跨城、跨省將存款轉存到利率較高的銀行。網路上還出現教戰手冊，提醒民眾可能有更多銀行加入降息行列，轉存要快，跨域存款成為近期大陸民眾的新興活動。

（工商時報 李書良）

陸多家股份制銀行今起下調存款利率

大陸銀行陸續下調存款利率，繼大陸國有五大行之後，如招商銀行、中信銀行、民生銀行等多家股份制銀行決定自12日起下調部分人民幣存款利率，下調幅度為5～15個基點不等。這是繼去年9月份之後，這些銀行再次下調存款利率。

調整後，這些股份制銀行人民幣活期存款年利率為0.2％，與國有大行持平。3年、5年期定期存款利率，除招商銀行與國有大行保持一致外，其他股份行分別為2.5％和2.55％，略高於國有大行。

自去年9月下調存款利率後，大陸國有大行上周率先開啟新一輪的調整。五大行8日起同時下調人民幣存款利率，其中兩年期定期存款利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期定期利率，均下調15個基點至2.45％和2.5％；同時活存利率亦下調5個基點至0.2％。

（工商時報 楊日興）

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