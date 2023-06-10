陸經濟壓力增 市場盼刺激政策

大陸製造業景氣加速收縮。5月官方製造業PMI下滑至48.8，較上月繼續惡化，衰退幅度進一步放大。市場原先預期5月PMI有機會較上月邊際縮窄降幅，但實際數據反映景氣正在加速轉弱。今年以來經濟出現好轉，主要依賴去年壓抑後的釋放，但內生動力還不強，需求仍然不足。尤其當前期積壓需求弱化後，景氣動能面臨後力無繼的狀況，使得供、需雙方表現偏低。

景氣短期尚無看到轉好的跡象。需求面仍在持續下滑，新訂單、新出口訂單及在手訂單分別續降至48.3、47.2、46.1。且需求不足將會逐漸拖累生產，生產從業人員、原材料庫存、採購量均有明顯下滑。分規模來看，大型企業供需邊際好轉，在手訂單低位回穩，表現好於整體製造業。中、小型企業面臨的壓力較大。

非製造業復甦速度放緩。非製造業商務活動指數54.5，較上月回落2.1個百分點，但保持在50之上。分項中，建築業受到基建專案支撐，在地產降溫、房屋新開工和施工面積按年持續下滑的情況下依舊保持高景氣度。服務業PMI收於53.8，較前值下行1.3個百分點，即使有五一假期刺激消費，但消費的力度不如預期。後續非製造業景氣情況仍要觀察基建的投放情況和消費的復甦動能。

在房地產市場，5月銷售沒有出現復甦，反而較4月下滑，表現弱於過往季節性趨勢。根據克而瑞資料，2023年5月百強房企銷售金額人民幣5,492億元，年增5.3％，但較上月下降14.5％。顯示這一波下滑尚未見底，因此政府持續放鬆購房限制。青島調整非限購區域購房頭期比例，頭期比例首套最低調整為20％、二套最低調整為30％，限購區域頭期比例不變。

4月底召開的政治局會議，再次為今年的經濟工作重點指引方向。首先對年初以來的經濟局勢定調，考慮當前經濟恢復超預期，總量政策發力急迫性下降，但也不會急於退出，以結構性的政策工具保護相對薄弱的環節。因經濟表現好於預期，在穩增長和重品質的天平上，往重品質移動，改革的重要性提高。近期總經數據迅速下滑，使市場預期政府推出刺激政策，關注7月底的政治局會議及後續的三中全會。

消費方面，大宗消費刺激政策落空，未來消費需求的釋放，有賴於居民收入和消費信心修復。隨地產基本面回穩，地產重大風險的論調被淡化，繼續因城施策的方向。釋放需求政策上，加快建設現代化產業體系，實現經濟轉型升級，穩定民企和外商投資信心。

下半年的經濟展望，住宅竣工等前瞻指標顯示，經濟內生動能可持續，復甦過程可以期待。預計下半年經濟開啟復甦，後期斜率向上的穩健改善。政策方面無需對基建過度刺激，後者更多需要修身養性，為明年出口與地產更大的下行壓力留力，下半年的經濟恢復可更多依賴內生動能的修復。

近期股市較多關注中國特色估值的題材。去年底政府提出建立中國特色估值體系的政策，有較高的戰略意義。過往有國企改革的政策，是以企業內部運作的角度來提升央、國企自身的價值，而中國特色估值體系則是從資本市場的角度刺激央、國企的資本活力度，透過資本市場的資源配置作用，更好引導公司往服務國家戰略及實體經濟的方向發展。

政策主要打通央、國企融資管道，較低的估值水準不利於企業開展資本運作，如再融資及併購重組等。若央、國企的實際價值能夠得到重估，則企業能從更高的估值水準進行融資。其次央、國企重估也有助於緩解財政壓力，尤其在地產下行周期下，國資委可通過處置股權，提高財政收入。

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）