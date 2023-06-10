逾3成A股公司披露ESG報告

在ESG風潮席捲全球下，ESG指標逐漸成為海外投資者投資陸股的重要決策工具之一。截至7日，已有1,755家A股公司披露2022年ESG相關報告，占全部A股公司逾3成。其中，銀行業披露率高達100％，機械設備業披露率最低（19.17％）。

證券日報報導，所有被納入MSCI指數的陸股公司將接受ESG評等，這為境外投資者透過滬深港通、QFII（合格境外機構投資者）等管道參與境內證券投資活動提供重要參考，進一步推動陸股公司提升對ESG的重視。

中國責任投資論壇理事張睿表示，未來陸股公司ESG報告的資訊披露率存在較大的增長空間。隨著ESG主題的投資產品越來越多，未來ESG投資理念將對市場投資行為帶來持續的積極影響，上市公司ESG指標與評等將被更廣泛地納入到投資者的決策中。

全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇指出，隨著投資者把ESG因素納入投資決策，上市公司在進行股權融資、債務融資時，擁有更好評等的ESG得分，就更容易獲得投資者的支持及認可。同時，ESG風險與問題可能導致投資者對公司避險，也可能對公司股價產生負面影響。

外資資管業務在大陸日益深入的發展也助推ESG風氣，例如摩根士丹利在大陸設立ESG量化先行基金，偏好投資ESG得分均衡的上市公司。富達國際則推出可持續發展基金。

隨著ESG相關的投資決策與風險管理的關注度逐步上升，大陸ESG資產規模快速增長。德邦證券統計，截至4日，市場上存續ESG基金產品共455檔，ESG產品淨值總規模達人民幣5,736.44億元，其中環境保護產品規模占比最大（51.84％）。