逾350檔陸企 高層減持股

在結束財報披露封閉期後，多家陸股公司高層不約而同組隊減持成趨勢，5月以來，已有350多家陸股公司披露大股東、董監事和高層的減持計畫，年增16％。

第一財經報導，5月29日，東鵬飲料的8,326萬股股票迎來上市兩周年解禁，當晚該公司股東和高層就「組團」減持。東鵬飲料13位股東，計畫減持該公司合計不超過3,574.15萬股股份（占該公司總股本的8.94％），占這次解禁股份總數43％。這13名股東所持股份，都是東鵬飲料IPO前取得的股份，以6月1日收盤價計算，這次擬減持股份將套現約人民幣（下同）58億元。

2023年以來，東鵬飲料收盤價高點在2月15日（207.1元），5月29日解禁當日收盤價為167.3元，最新收盤價為161.64元，自13名股東宣布減持以來，累計下跌3.38％。

以AI及影像技術為核心的商用車安全及資訊化解決方案提供商：銳明技術也是股東們「組團」減持的例子。該公司5月12日晚間公告，股東嘉通投資及包括董事長在內的5名高層，擬減持公司股份合計數量不超過6.08％。5月15日，受到減持消息衝擊，銳明技術盤中股價跌停。

報導指出，2023年以來，隨著AI概念爆紅，銳明技術股價表現亮眼，年內漲幅近50％。董事長等股東們減持可謂「恰逢其時」。以7日收盤價計算，這次減持對應最高減持市值超3億元。

不僅上述幾家公司，5月以一大波減持潮中，充斥股東減持比例高、多名股東共同減持、剛解禁就拋售等特點，主要集中在機械設備、電子、醫藥生物等領域。且這350多家公司中，超30家公司單一股東擬減持多達逾5％的股份。值得注意的是，該狀況仍在持續，僅6月8日，就有17家公司披露股東減持。

從今年以來的狀況來看，集中減持的產業則主要在TMT（科技、媒體與通訊）、生物醫藥、專用設備製造、半導體等。風口財經報導，截至7日，2023年以來大股東累計減持股數超過1億股的陸股公司有10家，其中減持最多的是考試培訓業者：中公教育，累計減持股價高達4.55億股。