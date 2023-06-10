德國之聲：消費疲軟 陸經濟面臨通縮風險

德國之聲（DW）9日報導，由當局公布的5月份消費與生產指數可知，中國經濟欲振乏力，以致通縮風險急遽升高，學者研判，中國經濟一系列結構性的問題，將導致經濟長率長期徘徊2%至3%。

報導說，據中國國家統計局9日發布，5月中國消費者物價指數（CPI）比去年同期僅上漲0.2%，略優於4月份的增加0.1%。

與此同時，生產者物價指數（PPI）連續8個月衰退，年減4.6%，創2016年3月來新低，有鑑於此，分析指出，中國經濟極可能正面臨通貨緊縮風險。

就宏觀層面而論，通貨緊縮將導致經濟疲軟，企業利潤衰減甚至陷入虧損，迫使企業減薪裁員，若干經濟學家呼籲中國央行運用貨幣政策刺激經濟。

預估中國最快在下週就會降息，未來幾個月內還有可能下調銀行存款準備金率。

知名經濟學家、上海財經大學校長劉元春8日指出，當前民企借貸成本遠超過國企，以致新增的貨幣及貸款僅流通於國企、政府機構、金融系統內。

他說，中共領導人習近平強調共同富裕，呼籲加緊個體戶、私營企業、中小企業的金融扶持，因以民營經濟為載體的中等收入戶脆弱又容易受大環境衝擊，如何妥善解決他們的訴求，是推動共同富裕的重中之重。

清華大學知名學者孫立平也呼應，中國的貨幣供應今年以來雖不斷擴大，反而面臨通貨緊縮風險，主要原因在於，市場上看來充足的貨幣大都流向高端製造業、政府部門、大基建項目等國家計畫。

他說，反而與民生息息相關的項目並未獲得充足資金挹注，解決當前的通貨緊縮問題，關鍵在於打通國計和民生的二元結構，至少應將金融的重心向民生位移，否則盲目加大貨幣發行，勢必引發滯漲風險。

牛津大學中國中心的經濟學者馬格納斯（George Magnus）表示9日受訪指出，中國結束動態清零但經濟復甦不如預期，凸顯中國消費者信心不足，很可能與房地產市場不景氣及個人收入低迷有關。

他說，再加上中國經濟總體債務偏高、人口老齡化、過於依賴投資和出口貿易等結構性問題，也影響中國經濟的長期成長前景，之前的清零防疫加劇這個趨勢和經濟振盪。

這位長年研究中國經濟問題的專家說，鑑於中國房市今後一段時間趨於疲軟，目前還看不到有什麼可替代房產的行業帶動中國經濟，預測今後10年，中國經濟的年增長率充其量也就維持2%到3%。（編輯：曹宇帆）1120610

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