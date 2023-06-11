海峽論壇16日福建登場

疫後兩岸交流恢復熱絡，將於16日起在福建登場的第15屆海峽論壇今年也安排多場活動，冀帶動兩岸民間往來回溫。

本屆海峽論壇的主會場設在廈門，共有84家兩岸機構共同主辦。根據議程，17日將舉辦論壇大會，福建其他城市和平潭綜合試驗區也將舉辦相關活動。

國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，本屆論壇將邀請台灣政黨代表、各行業代表、社團負責人、工青婦團體、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界人士與會。論壇將設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，系列活動37場，有關設區市活動14場，共計51場。

朱鳳蓮指出，本屆論壇將推動兩岸有關單位和企業簽訂鄉村振興、台青創業、科技、教育、文化、金融行業合作等多項協定。最為外界關注的是，論壇還將向台灣青年提供1,200多個就業機會、1,000多個實習實訓機會。

對於陸方像台灣青年招手，陸委會副主委詹志宏日前表示，大陸的經濟復甦之路正面臨嚴峻的困難和挑戰，若要硬擠出1,200個工作機會，直言「背後的目的和動機值得商榷」，強調該論壇就是年度大型對台統戰活動。

即便兩岸官方交流凍結，但今年以來兩岸民間交流快速回溫，台灣民間團體赴陸行程滿檔。當地台青指出，「拉攏台灣青年」正是本屆海峽論壇的重點，除了提供工作機會的誘因，根據論壇在4月的報名公告，將對台灣民眾開放300個網路報名名額，首要條件為「未來過大陸者、未參加過海峽論壇者和島內居住者優先」，顯示陸方亟欲藉此次活動拉近與台灣年輕人距離。