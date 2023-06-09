經濟較預期理想 下半年部署「LIKE」

回顧上半年，主要成熟市場取得不錯升幅成績，其中一個原因是全球及美國的經濟成長率高於預期，使市場減少對衰退的疑慮。同時，也會發現2022年跌幅較深的板塊，2023年有較理想的反彈。

但美國通膨仍然高於聯準會（Fed）目標，目前當局最關注的核心PCE通膨跌勢進入平台期，2023年前四個月的PCE通膨率維持約4.6％～4.7％。另外，失業率雖升至3.7％，高於市場預期，但5月非農就業新增職位達33.9萬個，較預期理想，反映整體就業市場仍緊張。

經濟較預期理想，勞動市場也未有冷卻，通膨仍具黏性。雖然市場預估Fed在6月不升息，但7月有可能再加1碼，2023年降息的機會仍較低，利率將維持在限制性區域。

展望下半年，我們認為投資者可以「LIKE」構建投資組合。「LIKE」共有三部分：一、環球大型（Large-cap）增長股更具防禦力；二、把握投資級別（Investment grade）債較高息率；三、分散配置主要亞洲市場（Key Eastern countries）。

環球大型增長型企業所提供的服務及商品，屬於生活不可或缺部分，即使衰退風險上升，此類公司業務仍有不錯防禦力，近月業績也較理想。區域銀行的風險或已緩和，銀行存款止跌回升，中小企業或需面對偏緊的信貸環境，大型企業優勢較大。投資者可留意一下全球的大型企業。

投資級別債的殖利率處於多年高位。由於短期利率有望接近終端，如10年期等長年期國債利率或已在2022年10月見頂，在實際降息前，只要前瞻性經濟數據配合，長年期債息或進一步回落。高收益債方面，市場預估高收益債的違約率，由2.5％升至4％以上，信用利差有上升可能，因此我們較傾向投資級別債。

主要亞洲市場方面，近期中國復甦速度放緩，股市較疲弱，我們預料寬鬆政策將繼續為經濟提供支持，全年經濟仍有望增長5.5％。印度及東協預料仍將受惠於全球製造業轉移生產基地，但由於歐美是印度及東協的重要出口伙伴，目前最大限制仍然是歐美經濟偏弱。日本央行不認為通膨達標，因此暫不改寬鬆政策，對企業發展是利多，但日股短期已累積一定升幅，投資者只宜待回調。我們認為分散投資亞洲可減低個別地區風險，較全面地捕捉機遇。

總體上，我們認為全球經濟增長較預期強，就業市場仍然緊張，核心通膨下跌速度進入平台期，7月Fed升息機會仍存。

不過，由於利率已進入限制性區域，除非通膨突然飆升，否則升息週期接近後段這大方向未變，只是要留意2023年降息的機會仍然不高。投資者可考慮透過「LIKE」部署投資組合。

陸港方面，中國海關總署公布5月外貿數據，美元計出口年減7.5％。即使有東協的需求支持，但整體出口需求仍繼續轉弱。在商品類中，汽車出口增長亮麗，首五個月累計年增107.9％至186.3億美元，較4月累計增速再快4.3個百分點，反映汽車出口需求依然保持強勁及有所加快。

汽車在海內外市場需求熱度保持強勁，中國亦以新能源汽車為發展重點。內需消費方面，近日不斷推出相關政策，如商務部於8日發表「關於組織開展汽車促消費活動的通知」，將在下半年聯合約100個城市進行汽車促消費活動，預計後續將會加快於各地推出促汽車消費政策。

在新能源汽車標的上，首選比亞迪，其產品結構具足夠彈性，適合不同消費者。比亞迪預計2023年全年銷售量達到300萬輛，參考2022年全年銷售量年增或達60％以上，有基本面支撐。

（文／凱基亞洲投資策略部）