中汽協：陸5月汽車銷量增逾2成

中國汽車工業協會（中汽協）9日公布，受惠於大陸多地推出促消費政策，加上五一連假的各類行銷活動等因素激勵，5月大陸汽車產銷量分別為233.3萬輛、238.2萬輛，分別年增21.1％、27.9％。

新華社報導，中汽協統計，5月大陸新能源車延續快速增長趨勢，市占率進一步提升。期內新能源車產銷量分別為71.3萬輛、71.7萬輛，分別年增53％、60.2％，市占率達到30.1％。

中汽協表示，大陸政府5月發出實施汽車國六排放標準相關事宜的公告，有助於市場穩定。另外，五一連假期間，大陸多地紛紛推出購車促銷措施，以及舉辦汽車消費節、汽車嘉年華等行銷活動，幫助車市需求溫和回暖。加上2022年同期仍處於疫情影響較大的階段，基數較低，因此2023年5月汽車產銷量與4月、2022年同期相比都增長。

中汽協指出，近年來，在多方因素共同作用下，大陸新能源車產業快速發展。新能源車作為汽車業轉型升級的主要方向，發展空間廣闊。大陸政府近期針對支持新能源汽車下鄉的政策徵詢意見，提出加快充電樁建設等。此外，大陸國務院常務會議提出要鞏固和擴大新能源車發展優勢，延續與優化新能源車車輛購稅減免政策，將有利於進一步穩定市場預期，更大釋放新能源車消費潛力。

香港經濟通通訊社報導，華為智能汽車解決方案BU執行長余承東9日在中國汽車重慶論壇中預測，未來的汽車業淘汰賽將會出現中小企業被兼併的情況，並指未來的主流車企每年產量未達500萬輛甚至1,000萬輛，將很難立足。

另一方面，比亞迪董事長王傳福8日在股東會中表示，汽車業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。新能源車變革是一場技術革命，有核心技術，企業才能活下來，其次是要有好的戰略方向，另外就是要有快速決策機制。