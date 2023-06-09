陸證監會：金融領域不會與美脫鉤

市場關注中美的對立關係，是否導致美股的一批中概股受到波及。大陸證監會副主席方星海9日表示，當前大陸在美上市公司下市風險大幅減少，他並強調，大陸在金融領域不會主動脫鉤。

綜合媒體報導，方星海9日在陸家嘴論壇上表示，雖然世界上有部分人想與大陸脫鉤，但大陸不會選擇脫鉤，大陸一直採取的態度都是主動掛鉤。

方星海指出，有時斷絕關係說斷就斷，但如果冷靜思考會發現，維持關係對雙方都有好處，自己就可以稍微冷靜一點、主動與對方掛鉤，時間一久、對方想明白後，關係就能穩定維持下去。

對於市場關注在美中概股的動態，方星海說，中美審計監管合作取得積極成效，目前大陸在美上市公司的下市風險已大幅減少。外界也在觀望大陸企業赴境外上市的狀況，方星海指出，企業赴境外上市管道很通暢，監管部門也鼓勵支持企業到歐洲發行GDR或是到香港上市。

方星海還指出，證監會正積極與國際投資人保持溝通，相信做好自己的事、讓投資人在大陸的投資有回報，就能促進雙方加強交流。因此，大陸還是要專注自身資本市場的容量與回報，能提供高效回報，自然就能與外資加強聯繫。

資管領域方面，方星海說，大陸資產管理業務高品質發展的格局初步成形，各類資本積極進入資管行業，結構上權益投資與綠色投資強勁增長。公募基金和私募基金近五年來分別增長1.4倍和0.8倍，保持良好發展狀況。

新的股票發行註冊制也給了基金發揮空間。據方星海觀察，當前制度更能促進企業創新成長，資本市場功能更加健全，基金業在直接融資體系中的作用更加明顯，私募股權創投基金積極投資中小創新型企業，為實體經濟提供活力。試點註冊制以來，約9成的科創板上市企業、約6成的創業板上市企業、99％的北交所上市企業，在上市前都得到私募基金的資金支持。