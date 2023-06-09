五年來首次 美國務卿最快下周訪中

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）傳出最快將在下周抵達北京，展開訪中行程，他此行是否有望與中國國家主席習近平會面，受到外界高度關注。

POLITICO報導，布林肯最快下周出訪北京，是2018年以來美國對中國訪問的最高層級官員，布林肯此行將與中方高層官員對話，甚至有望與習近平對話。

布林肯8日結束對沙烏地阿拉伯為期三天的訪問。他在沙國首都利雅德表示，美國仍然是海灣地區大多數國家的首選合作夥伴，並沒有要任何國家在美國和中國間做出選擇，而是展示夥伴關係對大家有利。

但另一方面，沙烏地阿拉伯與中國關係正迅速增溫，布林肯離開後不久，沙國馬上要在11日於利雅德舉辦阿中合作論壇第十屆企業家大會，是兩國間經濟論壇中規模最大的會議之一，雙方預計加強供應鏈、技術、新能源等領域合作，反映出中國在海灣地區的影響力大增，逐步成為這群石油國家的夥伴並取代美國。

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）推遲原本12日與16日美國智庫舉辦的活動，外界關注上述調整，是否因為布林肯即將到訪中國。此前美國國務院對於美中議題表示，國際社會期望美國負責處理美中關係，包括氣候、台海、貿易等議題。

另一方面，中國則對美國採取冷回應，中國外交部發言人汪文斌7日表示，美國應切實尊重中方核心利益和重大關切，敦促美國停止一邊呼籲要溝通交流，一邊又肆意挑釁的行為。