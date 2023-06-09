會美企高層 葉倫盼與陸合作解決急迫挑戰

美國持續尋求為美中關係加溫，儘管美國商界對中國市場存在擔憂，但美國財長葉倫8日與美中貿易全國委員會（USCBC）舉行閉門會談時表示，美國希望與中國合作應對迫切的全球挑戰。

CNN報導，USCBC對於中國營商環境，首要關注中國的貿易政策以及竊取智財權等議題。該委員會由超過270家美企組成，成員涵蓋福特汽車、蘋果、沃爾瑪、百事可樂和聯邦快遞等多家大型跨國美企。中國駐美大使謝峰7日曾參加USCBC為他舉辦的歡迎會，並與美企對話。

美企代表會後透露，葉倫在會議中與企業代表溝通，強調拜登政府正加大力度降低美國和中國這世界前兩大經濟體之間錯綜複雜的關係，強調美中貿易和投資的重要性，並希望與中國合作應對緊迫的全球性挑戰。

葉倫並承認美企進入中國市場的障礙，以及對中方使用非市場工具的擔憂，承諾美方對中經濟政策方針不僅關注在氣候變遷和其他全球議題的合作，亦將試圖要求中國遵守國際貿易規則，以及解決國家安全和人權議題。

USCBC主席艾倫（Craig Allen）聲明指出，會議討論確保美中間具效率的商業關係重要性，「在這個非常重要的時刻，此類對話有助於促進兩國互相理解。」

中國商務部部長王文濤5月底先後與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪會晤，會後聲明顯示，雖中美經貿高層暌違數月終於重啟對話，但在雙邊角力背景下，經貿政策方面仍存在諸多分歧，惟雙方均同意，有必要在貿易問題上保持溝通。