人行行長易綱：陸第二季GDP增長會較高

大陸經濟復甦力道疲弱，通膨數據與全球走勢不一，甚至可能出現通縮的風險。中國人民銀行行長易綱近日出面信心喊話說，下半年消費者物價指數（CPI）有望逐步回升，到12月年增率可升至1％。對於GDP增長，易綱說，由於低基數原因，第二季GDP年增率會較高。有信心達成今年「兩會」訂下的目標。

今年大陸政府工作報告指出，全年GDP增長目標為5％左右，CPI目標漲幅為3％。大陸第一季GDP年增4.5％。

中國人民銀行9日公布新聞稿，易綱7日赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。隨後主持召開座談會，與部分在滬企業和金融機構代表深入交流，寶武集團、上汽集團、吉祥航空、飛利浦投資、建設銀行上海市分行、花旗銀行（中國）有限公司等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。

易綱表示，當前大陸經濟處於疫情衝擊後的恢復階段，生產活動有序開展，市場主體資產負債表正在修復。近月CPI、PPI呈現月減，主要受兩方面因素影響。一是供需恢復存在時間差。在穩經濟一攬子政策有力支持下，國內生產持續加快恢復，農副產品生產穩定、物流管道暢通，居民「菜籃子」、「米袋子」供應充足。同時，汽車、家裝等大宗消費需求偏弱。二是基數效應明顯。去年國際油價一度逼近每桶140美元大關，今年以來已回落至80美元附近，帶動大陸物價年增幅走低。去年3月鮮菜價格受疫情擾動影響反季節上漲，對今年也存在高基數影響。

易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是一個循環過程，要系統、辯證的看待分析。隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升，前四月社會消費品零售總額累計增長8.5％，比上年全年加快8.7個百分點。

易綱表示，居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計第二季GDP年增率會較高（主要是基數效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI年增幅將在1％以上。他表示，有信心、有能力、有條件實現今年「兩會」確定的預期增長等目標。

易綱表示，下一步人行會繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆週期調節，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。同時優化跨境人民幣使用政策，便利企業在跨境貿易投資中使用人民幣。