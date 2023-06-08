大陸兩家儲能公司 傳將砸大錢越南設廠

據來自業界和政府的消息人士指出，兩家中國的儲能和電池製造商正在考慮在越南進行數億美元的投資。

據路透報導，一位參與直接討論的人士說，這些投資的總價值可能超過10億美元。

廈門海辰儲能為一家新創公司，目前努力在歐洲和美國擴展業務，據了解，現在已經接觸了越南官員和產業管理人士，擬投資最高9億美元，並在30公頃的工業土地建造一座工廠。

如果消息屬實，該家公司將成為越南最大外國投資公司之一。

而據第二位知情人士指出，投資總金額至少5億美元。

據海辰儲能回覆給路透的一封信中說，公司沒有接近成交的交易。海辰也說，公司計畫將產能從現在的15GW(10億瓦)，擴展到今年底的70GW。

第一位消息人士也指出，在越南租借預組裝工廠的古瑞瓦特(Growatt New Energy)，計畫斥資約3億美元購買約15公頃的工業用地，以建造一家新工廠。

另一位熟悉討論的人士也說，古瑞瓦特計畫在越南擴張。該公司主要為住宅和商業用途生產電池系統和儲能逆變器。

據了解，兩家公司都與多個政府部門急工業園區，就工廠可能的設置地點進行討論。

越南也是一個成長中的再生能源市場。越南經濟繁榮，正在艱難應對用電需求不斷增長、氣候變遷和電網薄弱等因素，導致的頻繁斷電。然而，該國尚未通過允許使用儲能設備來加強電網的立法。

靠著一系列自由貿易協定和廉價勞動力，越南已成為全球出口中心。而也有越來越多中國企業，正在越南啟動或擴大製造業計畫。

（時報資訊 張朝欽）

延伸閱讀

難取代大陸地位？外媒揭越南工業大亂慘況

越南經濟火車頭危機炸開 1,200建案爆停工

陸銷售放緩 蘋果將在越南開首家網路商店