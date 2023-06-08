陸國有大行今存款降息 引導增量資金入市

《上海證券報》報導，大陸部分國有大型行庫為降低銀行負債端成本，引導增量資金入市。自8日起下調存款掛牌利率和優惠利率水準。同時，部分中小銀行啟動新一輪存款利率下調。

報導稱，近期內蒙古、吉林等地中小銀行宣布在6月下調定期存款利率。「當前，銀行通過下調存款利率延緩息差縮窄壓力，穩定收益水準，仍然具有必要性。」銀行業人士認為，這一方面有助於降低銀行負債端成本，提升支持實體經濟能力，另一方面有助於提振資本市場和理財市場資金面，引導增量資金入市。

《上海證券報》報導，農業銀行相關人士7日稱，該行自6月8日起下調存款掛牌利率和優惠利率水準，其中，活期存款掛牌利率下調0.05個百分點，兩年期定期存款掛牌利率下調0.1個百點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調0.15個百分點。

「除調整存款掛牌利率外，銀行還對6月8日起新開辦的兩年期及以上期限的定期存款（含大額存單和銀利多）的最優惠利率水準（指存款利率上浮上限）作了調整，以反映市場利率形勢的變化，具體情況可諮詢我行營業網點。」上述農業銀行相關人士表示。

此外，近期多家銀行已下調美元定期存款利率，一年期、兩年期產品最高利率4.3％封頂。工商銀行北京一家支行客戶經理說：「目前『匯鑫存』產品5萬美元以下一年期、兩年期利率均為2.8％。5萬美元以上，一年期、兩年期利率均為4.3％。」

據報導，繼4月、5月銀行兩輪下調存款利率之後，大陸銀行掀起了第三輪「降息潮」。

除了大陸國有大行以外，近日新疆、內蒙古等地中小銀行也密集發布下調存款利率公告，顯示銀行正在根據市場供求變化，綜合考慮自身經營情況，靈活調整存款利率。

6月6日起，喀什農商銀行下調個人存款（整存整取）掛牌利率，一年期5萬元（人民幣，下同）、10萬元、20萬元起存利率分別下調至1.95％、2.05％、2.15％，三年期20萬元起存利率下調至3.15％。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾此前指出，透過自律機制協調，由大型銀行根據市場條件變化，率先調整存款利率。中小銀行根據自身情況跟進和補充調整，保持與大型銀行的存款利率差相對穩定，有利於維護市場競爭秩序，保障銀行負債穩定性，保持合理息差，實現持續穩健經營，增強支援實體經濟的能力和可持續性。

緩解息差壓力、增強支持實體經濟能力是銀行調降存款利率的主要原因。數據顯示，今年第一季大陸商業銀行淨息差進一步收窄至1.74％的歷史低位，較去年底繼續大幅下行17個基點，其中國有大行、城商行的息差水準已經收窄至1.8％的合理水準以下。

有銀行分析人士認為，在市場利率整體已明顯下降的情況下，銀行存款利率進一步下調，有望提振資本市場資金面，促進「存款搬家」，為市場帶來增量資金。

今年下半年，存款利率是否可能進一步下調？多位銀行業人士指出，未來一段時間，存款利率下調仍然是大趨勢，但空間有限。

中信證券銀行業首席分析師肖斐斐認為，降低銀行存款成本仍屬今年重點方向，這既有助於銀行降低負債成本，還有助於銀行增強支援實體經濟能力。

「預計接下來存款利率仍有下調可能。」招聯首席研究員董希淼表示，但考慮目前存款利率已經處於較低水準，隨著宏觀經濟復甦、融資需求上升，未來存款利率下降空間相對有限。

「本次銀行存款利率調整幅度較小，後續仍有進一步下降的空間。」中泰證券研究所所長戴志鋒表示，在居民超額儲蓄高增、消費復甦較慢、銀行息差壓力等多重因素疊加的背景下，監管層和銀行都有動力推動存款利率下調：一方面監管層有動力持續推動存款利率下調，以保障銀行合理利差，從而增加銀行支持實體經濟的動力；另一方面，資本市場和理財市場緩慢回暖，居民避險情緒仍處高位，存款規模持續增長，在負債端攬儲壓力較小的基礎上，銀行自身也有動力下調存款利率來保障合理利差。

（中時 李文輝）

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