「中特估」概念熱！留意長線布局機會

回顧過去一個月，A股呈現回檔修正整理走勢。上綜指數近一個月跌幅約3.06％，深綜指數基本持平約跌0.2％，而同時代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數，近一個月則有較大的回落，跌幅約在5.32％左右，最新點位約在12,505點附近，為量縮整理格局。盤面上，以整個5月來看，表現較好的子版塊基本上屬於傳統行業。其中，漲幅位列的前三的，為能源、保險和電信等，恰好與近來市場討論度上升的「中特估」概念相關的板塊相吻合。

所謂「中特估」係指「具有中國特色的估值體系」之意，是由大陸證監會主席易會滿於去年底首次提出，希望解決陸股市場估值（本益比）評價結構不均衡，有一些國企在資本市場給予的評價與其基本面，以及社會貢獻不相對應的現象，簡單說就是為其股價叫屈，期望能改變市場上的價值認知偏差。

「中特估」族群一般是以大陸的國企為主，並且多數為各別行業的龍頭公司， 能夠提供穩健的收益和高股息，但長期以來，市場估值卻遠低於非國營企業以及海外同業別的公司。因為其一般背負較多政策使命，與國家戰略、政策導向和社會貢獻等面向連結性較強，可能較難以傳統的股東價值最大化的方法來進行評價，因此提出一套針對大陸市場體制機制的特色估值體系。

回歸到產業類別來看，主要見於銀行金融、石油、石化、通信、機械、電力及公用事業等類別為主，也是中央政策的主要受惠對象。實際以走勢表現來看，「中特估」概念股今年來開始逐漸受到市場關注，在資金不斷流入情況下，表現優於大盤指數。

若以萬得資訊系統之Wind「中特估」指數來看，統計到5月30日，今年以來漲幅約24％，對比同期上證指數僅上漲3.56％來看，明顯更受資金青睞。而上述產業別個股也多見於大型股指數如富時中國A50指數之中，投資人可參考相關指數，擬定布局計畫。

而在總體經濟方面，雖然大陸5月官方製造業PMI連續兩個月萎縮，且人民幣貶破7元兌1美元的心理關口，影響使陸股近期偏弱，不過民間的5月財新通用服務業PMI則來到57.1，較4月上升0.7個百分點，也連續第五個月處於榮枯線上方，並寫下兩年半以來次高紀錄。

因製造業PMI較受外需牽動，而服務業PMI則與內需連動關係較高，服務業整體景氣回升，顯示大陸內需經濟回升趨勢並未改變。再加上近日年中「618」購物節將起跑，可望再提振消費需求，逢低關注內需族群也是A股現階段操作策略之一。

進入6月份，陸股市場將迎來科創50ETF期權的交易啟動，此外後續還有國務院政策例行會議、陸家嘴論壇、以及世界動力電池大會等利多題材，預期有助改善目前市場觀望氣氛，預期陸股後續有機會跟隨近期各亞股的亮眼表現，重啟反彈，故現行可規畫逢低分批進場，並長線持有。

（文／國泰富時中國A50基金經理人 游日傑）