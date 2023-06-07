中國5月出口數據不佳 跌幅遠超過預期

中國海關總署今天指出，以美元計價，中國今年5月出口比去年同期降7.5%，遠超過原先預估，進口則比去年同期減4.5%，相較於4月略有改善，仍凸顯當前中國經濟困境加劇。

綜合中國海關總署公布的數據，以及香港星島日報與南華早報（SCMP）今天的報導，中國5月出口重挫，這是凸顯全球第2大經濟體中國亟欲重振復甦，仍面臨諸多棘手困難的最新指標。

中國5月出口共計2835億美元（約新台幣8兆7129億元）比去年同期驟減7.5%，較4月出口年增8.5%差距大。

原先市場預估，中國5月出口較去年同期減1.8%；但實際上遠非如此，而出口總額也創下自去年5月以來的次低，僅高於今年2月受季節性因素影響的2138億美元。

北京當局一再聲稱要加強經貿以力挺全面經濟復甦，卻因全球需求疲弱，中國的出口陷入苦苦掙扎。

與此同時，中國5月的進口總額共計2177億美元，比去年同期下挫4.5%，但比4月通報的降幅7.9%稍有改善，因中國提供財經資訊的供應商萬得資訊原先預估，可能得下降6.8%。

總計中國5月貿易順差658億美元，低於4月通報的902億美元。

經貿數據不佳也波及美元兌人民幣的離岸匯率，由海關總署發布5月經貿數據前的1比7.1210，跌至1比7.1219。

此外，同樣也因需求不振，中國上月公布的製造業採購經理人指數（PMI）由4月的49.2降至48.8，創下去年年底以來的最低。

中國國務院總理李強上週表示，儘管中國今年有好的開始，但中國經濟的復甦仍不穩固。

與此同時，各家投資銀行日益擔憂，中國經濟的成長失去動能，並引頸期盼當局頒布更多救助措施。