陸多地購房政策優化 專家估將迎來新政策

因應房市「五窮六絕」大陸《證券日報》7 日報導，短期來看，大陸各地樓市政策將繼續優化，一線、二線城市政策仍有放鬆預期。整體上，後續政策寬鬆的預期會強化，預計6月會有新政策推出，而且部分政策工具可能超出過去常規工具範疇。

《證券日報》報導，6月以來，多地推出房地產優化政策，主要集中在降低首付比例、優化公積金、優化限購等方面，其政策內容較往年範圍更廣、力度更強。

《證券日報》報導，易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前正是房企抓銷售關鍵期，尤其是4至5月銷售數據不好的情況下，6月購房政策應該給予更多支持。整體上，後續政策寬鬆預期會強化，預計6月會有新政策推出，而且部分政策工具可能超出過去的常規工具範疇。

青島市住房和城鄉建設局、中國人民銀行青島市中心支行、中國銀行保險監督管理委員會青島監管局6月1日，聯合發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》強調，調降非限購區域購房首付比例，首套最低首付比例調整為20％、二套最低首付比例調整為30％；限購區域首付比例不變，首套最低30％、二套最低40％。同時優化限售條件，支持剛需、改善需求。

《證券日報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，青島樓市新政全面覆蓋新房和二手房市場，從執行差別化信貸政策、限售調整、降低首付比例、推進「帶押過戶」、推行棚改房票，到收購存量房源作為保租房等，從需求端全面加大對房地產行業的支持力度。這表明地方政府在「房住不炒」「因城施策」原則下，正在根據當地樓市運行態勢，在自身許可權範圍內靈活調整涉房政策，主要目標是推動房地產行業盡快實現軟著陸。

嚴躍進認為，此次青島政策調整說明近期市場壓力略大，預計第二季末，各地對於購房方面的政策會有進一步寬鬆可能，也會有多個面向的措施。

除了放鬆限售、降低首付外，優化公積金是各地樓市政策的發布重點。例如，6月1日，蘇州住房公積金管理中心消息顯示，住房公積金餘額可提取用作首付款，且不影響後續公積金貸款額度。據瞭解，該政策適用於蘇州大市範圍內（不包括工業園區），即蘇州姑蘇區、高新區、相城區、吳中區、吳江區、昆山市、常熟市、張家港市、太倉市。

嚴躍進認為，此次蘇州提取公積金支付首付的政策力度非常大，這不是簡單的公積金層面的政策調整，或和蘇州市房地產穩交易的大導向有關係。此次蘇州明確不影響貸款額度，使得此類公積金貸款政策更加具有適用性。蘇州公積金政策具有風向標意義，說明各地對於公積金盤活以及促進住房交易活躍等有非常好的共識，其也會成為6月各地積極推進的政策內容。

據中指研究院不完全統計，2023年以來，已有百餘城推出房地產調控政策近300次，1月至4月房地產政策優化頻次穩定在60次左右，較去年高峰期降低，5月政策推出頻次放緩，其中，三線、四線城市政策推出頻次明顯下降，核心城市如杭州、蘇州等調控力度加大，進一步穩定市場預期。

王青表示，第二季以來，特別是5月，樓市再度出現轉冷跡象。這是近期多地進一步加碼「鬆綁」政策的直接原因。整體上看，當前宏觀經濟修復勢頭略低於市場預期，而房地產行業未能持續回暖是一個重要原因。

「6月各地或將進一步加大房地產行業政策支持力度，推行『帶押過戶』的節奏有可能加快。另外，著眼於支持改善性住房需求，引導居民房貸利率全面下行，後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可能。下半年，在MLF利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，5年期以上LPR報價有可能單獨下調。」王青進一步表示。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，6月以來，青島、蘇州等多地已推出政策優化限貸、公積金、限售等措施，向市場釋放積極訊號。大陸全國樓市調控政策持續保持優化態勢。短期來看，各地樓市政策或繼續優化，一線、二線城市政策仍有放鬆預期，限貸政策、限購政策亦有較大優化空間，或按照一區一策原則，繼續優化限購條件、取消認房又認貸政策等，同時結合生育政策，對多孩家庭的限購套數、首付比例、房貸利率等給予支持。

（中時 李文輝）

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