中國恒大及公司主席在港房產遭接管

在香港上市的恒大物業6日公布業績，2022年全年淨利潤為人民幣14.8億元，扭虧為盈，引起外界關注其陷入負債的大股東中國恒大情況。事實上，恒大跟集團主席許家印過去一年在香港陸續有不動產被接管出售，包括灣仔中國恒大中心以及位於山頂布力徑的大宅。

香港經濟日報6日報導，其中，中國恒大在2015年以125億港幣向華置購買的灣仔中國恆大中心商廈，恒大曾經嘗試出售並進行招標未成功，之後在2022年遭接管並再次招標出售，惟在今年初招標仍然因未到價而流標收回，當時估值已經大幅回落至約80億港幣。

恒大另一塊位於香港元朗和生圍的地皮，也在2022年初據指因貸款違約而被橡樹資本（Oaktree Capital）接管。

至於由許家印持有的位於布力徑10B號大屋，實用面積約5,171平方呎，亦在今年初遭建銀亞洲接管，並透過測量師行招標，當時市值約8.8億港幣，每呎價格約17萬港幣，傳出吸引不少潛在買家關注。

恒大物業方面，本次業績亦有提及控股股東（中國恒大）的流動性危機，認為對整體收入基本沒有任何重大影響；同時正與中國恒大集團，就恒大物業人民幣134億元被佔用資金商討償還方案，積極維護公司利益。

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