陸車企「內捲」嚴重 價格戰恐打到年底

中國大陸汽車市場競爭激烈，多個品牌參與價格戰盼以銷量取勝。業內人士指出今年的價格戰勢必會打到年底，甚至是明年，「不要心懷僥幸，（在內捲這方面）沒有最捲，只有更捲。」（內捲是指同行之間爭相付出更多努力以爭奪有限資源，從而導致個體「收益努力比」下降的現象。）

第一財經報導，今年5月大陸共有12款重點車型上市，銷售策略與定價，大致反映出當下市場的4種樣貌：第一種是大廠比亞迪自身積極降價和推出新車擴大市場佔有率；第二是吉利、長城、奇瑞、本田等大型車企積極與比亞迪競爭市場佔有率；第三是合資汽車品牌放棄品牌溢價，以更具攻擊性的價格爭奪不斷萎縮的燃油車市場；第四是仍在努力掙扎但似乎無力回天的邊緣車企。

福斯（大陸稱「大眾」）在華子公司營銷板塊一位管理層人士指出，今年中國車市第1季跟第2季的差異很大，第1季由於去年政策透支等原因，導致購買力不足。第2季市場需求復甦，然而「銷量是靠價格戰打下來的」。

上汽集團一家子公司管理層人士表示，市面上很多車售價已低於成本，但頭部的幾家車企今年的戰略就是要銷量不要利潤。因為如果今天不能獲得市場，明天就可能出局。還有一家新興汽車企業的產品經理說，如今尺寸、價格、配置，傳統的定價邏輯蕩然無存，市場極度混亂，「很多車型一看就是沒有利潤的，但是大家都在捲價格，為了生存不擇手段。就像當年滴滴和UBER打價格戰一樣，希望捲死對手」。

大陸汽車產業競爭激烈，而且洗牌速度加快，過去3年，已被淘汰的汽車品牌至少有75個，未來2到3年，保守估計6成到7成的品牌將被淘汰。到2025年，中國排名前10的車企可能會佔據9成的市場，這意味著多數邊緣車企都將出局。

奇瑞汽車副總經理李學用稱，目前看來，車市價格戰勢必打到今年年底，甚至打到明年，車企必須做好決戰20個月的準備。

（中時 林勁傑）

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