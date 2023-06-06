中美兩國官員交流 涉台海議題

美國國務院於美東時間5日表示，亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink），5日與中國官員進行坦率及具成效的對話。稍早時，中國外交部發言人汪文斌表示，中國外交部副部長馬朝旭5日下午將會見康達。

香港信報6日報導，根據美國國務院新聞稿指出，康達與馬朝旭及中國外交部北美大洋洲司司長楊濤的會面，雙方就雙邊關係、台海議題、溝通管道等進行坦率及具成效的交流。美國官員強調，將捍衛美國的利益及價值。

此外，美方一同出席會面的還有白宮國家安全委員會兩岸事務資深主任貝蘭（Sarah Beran），以及美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。

另一方面，針對中共解放軍日前在台海近距離攔截美軍軍艦和軍機，白宮國安會發言人柯比5日表示，中方行為不專業，可能引致傷亡及誤判，並強調美軍在公海和國際空域通行完全符合國際法。

華爾街日報引述學者分析指出，中國對美國在其後花園的軍事存在感到不安，決心讓美國對這些行動產生風險意識，並試圖削弱美國及其盟友在該地區行動的能力。從中國角度來看，風險愈大，對自身愈是有利，中方的假設是自己能比美國更好的處理這種風險，同時希望美方處於緊張狀態。

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