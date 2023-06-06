解決求職難 陸各地就業政策頻出 花式引才

據《中國青年報》報導，2023年，中國高等院校畢業生將達到1158萬人，同比增加82萬人。招工難、就業難並存的結構性矛盾依然突出。大陸人力資源和社會保障部會同教育部、共青團中央、全國工商聯日前印發通知，5月29日至6月4日在全大陸範圍內同步啓動「就業揚帆・政策護航」高校畢業生等青年就業創業政策宣傳周活動。與此同時，地方人社部門發佈各種政策，高校、企業等也紛紛採取有效措施吸才、引才，為助力高校畢業生實現充分、高質量就業出實招真招。

5月3日早上7點半，北京大學臨床醫學專業大三學生趙錦乘坐火車從北京來到山東省淄博市。跟眾多慕名而來品嘗淄博燒烤、打卡網紅城市的遊客不同，他此次前來是為了參加「淄為你 博未來」就業體驗淄博行活動。

淄博市政府舉辦此活動意在吸引更多優秀青年人才赴淄就業，為淄博高質量發展提供堅實的人才支撐。參加此次活動的有來自清華大學、北京大學、山東大學等高校共計201名學生。「吃住行及景點費用均由淄博市政府承擔，當地還為我們安排了統一接送的車輛。」趙錦說。

根據「清華職業輔導」發佈的信息，此次免費淄博遊，圍繞就業體驗確定了4條就業體驗主題線路，包括十幾家科技創新平台、高新技術企業和工業旅遊示範點，以及10家代表淄博文化旅遊特色的文博場館。

作為一名醫學生，趙錦被兩家醫藥和醫療器械公司所吸引。在山東新華制藥股份有限公司，工作人員為學生們詳細介紹了企業的文化、歷史和藥品開發情況。趙錦在實驗室里看到了很多未曾見過的藥品生產設備，「整個參觀過程中，我們感受到了企業的專業和真誠的態度」。

經過2天的就業體驗之旅，學生們對淄博的企業、文化、城市建設有了一定瞭解。「淄博是一個很有幸福感的城市，我們感受到了這座城市的發展與繁榮，也看到了它未來的潛力和希望。」趙錦表示，從就業角度看，淄博有著足夠多的工業產業崗位和發展空間，「同行的部分同學也表達了希望來淄博工作或定居的意願」。

今年2月，即將畢業的華北理工大學碩士研究生吳平雄，收到了四川成都一家企業的面試邀約。這是吳平雄第一次來到成都，他對這座城市並不熟悉，找不到落腳的地方。

通過社交媒體，吳平雄瞭解到成都市委組織部聯合共青團成都市委打造的「蓉漂」青年人才驛站，主要為外地本科以上應屆畢業生來蓉應聘提供7天內的免費住宿服務。

他鎖定了成華區的青年人才驛站，提交資料後，不到半小時就完成了預約入住流程。到了成都以後，工作人員很快幫他辦好了入住手續，前台還有介紹成都人才引進、就業創業等政策的手冊，吳平雄感受到這座城市對學生的關心和熱情，「我更想在這裡工作了」。

「驛站在選址之初就充分考慮了便捷性，既方便『蓉漂』青年求職時的交通出行，又能滿足生活需要，幫助他們熟悉成都。」成華區青年人才驛站管理員沈涓說，她的手機保持24小時開機，從入住申請咨詢到在成都遇到的生活難題，她都會事無巨細地幫助學生們處理。

5月19日，在江西某高校讀本科的王立，看到20日「湖聚英才·未來可期」青年人才萬人招聘大會將舉辦的消息，當即連夜坐火車，「凌晨3點到杭州，9點從杭州轉車去湖州」。對他來說，這已是能最早趕到的時間了。

之所以第一時間趕赴湖州，是他和許多學生一樣看重了這裡能提供的就業機會。據湖州市人社局相關工作人員介紹，在這場招聘會上，湖州全市500餘家用人單位，推出了1.2萬個優質就業崗位，平均年薪達15萬元（人民幣，下同），最高年薪50萬元，累計吸引全大陸1.3萬名大學生進場求職。

當天中午到達湖州後，王立馬不停蹄地趕到招聘會現場，除了投遞簡歷、和用人單位交流，還收穫了就業指導，「你需要注意簡歷上對於過往經歷的敘述，增強邏輯性」。

為向求職的高校畢業生提供完善的服務，湖州人社部門專門設置直播帶崗、簡歷診斷、面試賦能等多個服務區域，為4000餘名大學生提供就業政策諮詢、面試技能輔導等服務。

「本來以為要去縣裡的便民服務中心辦理業務，沒想到在這裡就能辦，更便捷了。」來自安徽的大學生王晨可，正在湖州長興縣人才大廈「一站式」綜合服務站辦理人才項目申報。通過創新政務服務，在這裡能「進一個門、辦所有事」，像他一樣有需求的人才，能夠足不出園實現一站式辦理業務。

2019年，湖州成立長三角地區首個人才發展集團，在服務人才方面下足功夫，緊扣青年人才「關鍵小事」，竭盡所能打消青年在湖州工作生活的後顧之憂。

21世紀教育研究院院長、教育學者熊丙奇認為，優化高校畢業生就業環境，應該切實做好高校畢業生的服務工作。為高校畢業生創造良好的就業創業環境，應該「怎麼有利於求職和職業發展，就怎麼辦」。

當下的湖州，以極大的誠意為青年打造更為優質的就業創業環境，誠邀八方英才入駐「青創新城」。「我們想向各界釋放湖州渴求人才、禮敬人才的強烈信號，推動更多人才與湖州雙向奔赴、彼此成就。」湖州市委組織部副部長臧雷鳴說。

「老師，我今年讀研一，之前的實習經歷特別雜、領域不垂直，不知道還有沒有機會進互聯網大廠呢？」5月26日，在北京市的字節跳動公司總部，北京語言大學學生羅曉提出了這樣的問題。

「其實在字節跳動，很多人之前從事的行業和現在完全『不搭』，我們更看重人才更為本質的能力。因此，你需要從每一段實習中總結出方法論，這才是你在職場『打怪升級』的重要經驗。」負責人力資源的人員給同學們深入淺出地講解企業在用人時的考慮，為未來職業規畫支招兒，學生們感到很「解渴」。

這些學生是通過報名北京語言大學就業創業中心推出的「魚躍龍門職引計劃」，有機會參加這次企業開放日。

「很多人覺得就業部門是服務畢業生的，但要真正提升學生的職場競爭力，需要很早就開始培養。」北京語言大學就業創業中心相關負責人說，參加這次活動的大多數是大一、大二和研一的非畢業年級同學，他們比較缺乏職業規畫和就業知識。今年，北京語言大學推出「魚躍龍門職引計劃」，通過企業開放日、校園工作坊等不同形式的參訪活動，滿足學生多元求職就業需求，促進學生、用人單位的雙向瞭解和互動。

「我們特別鼓勵學生早些去實習，增強自身的職場經驗。」相關負責人告訴中青報·中青網記者。

今年3月，北京語言大學舉辦了多場線下就業實習雙選會，現場設置有簡歷指導展台、就業指導遊戲體驗環節。許多學生體驗後點讚，認為非常切實地幫助他們指引就業方向，解決求職中的難題。

報導稱，大陸國家和地方有關部門近年來公布了一系列就業政策措施，以促進高校畢業生高質量充分就業，但仍然有很多畢業生對一些就業政策並不瞭解。

在此次全國「就業揚帆・政策護航」高校畢業生等青年就業創業政策宣傳周活動中，各地全面梳理促進高校畢業生等青年就業創業政策措施，組織「進企業、進校園、進社區」宣傳活動精准推送，使高校畢業生、用人單位等對就業創業政策應享盡知，助推政策落地見效。

「政府進一步完善、創新和宣傳就業服務政策，多舉辦大型招聘活動，對於解決大學生就業難題非常重要。」對外經貿大學國家對外開放研究院李長安教授表示，高校要加強跟企業的聯繫，在專業設置上應盡量與市場接軌，共同助力大學生多管道就業。

（中時 藍孝威）

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