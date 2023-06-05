吳曉求：陸人口數量紅利要變質量紅利

大陸進入人口負增長軌道，4月更將全球人口最多國家的頭銜讓予印度，引發人口紅利警訊。大陸人民大學大陸資本研究院院長吳曉求日前表示，大陸應關注將人口數量紅利變成人口質量紅利，這是未來改革需要樹立的目標。

大陸國家統計局數據顯示，2022年末，大陸總人口為14億1,175萬人，整體人口數較上一年減少85萬人，為61年來首度陷入人口負增長。其中，北京、上海、深圳和廣州等一線城市的常住人口均出現下滑，合計減少超過27.5萬人。

吳曉求日前出席論壇指出，不要太在意人口第一大國的稱號，應該在意成為世界最有影響力國家，大陸14億人口已經足夠大，重要的是人口素質。他認為，要把人口數量紅利變成人口質量紅利，這是未來改革需要樹立的目標，其中，教育要做很大的貢獻，特別是高等教育。

吳曉求指出，大陸高等教育的普及率已經非常高，年輕一代逐漸出現新的想法，所以社會要改變。

以房價為例，大陸收入不及高房價水準，導致目前房價收入比顛倒，因此反對高房價情況。

吳曉求指出，應該關注大陸人民的生命週期延長，包括健康、預期壽命、受教育程度、醫療保障、工作機會和收入水準提高等議題，以及強化對老年人未來的保障。

最重要的是先進且優良的制度，不應讓年輕人有太大的壓力，以免影響生育。

大陸國家統計局公布的失業數據顯示，青年人口失業率仍居高不下，4月大陸城鎮調查失業率為5.2％。

其中，16至24歲失業率突破2成，創下2018年1月有記錄以來高點。

在這樣的背景下，吳曉求強調，大陸勞動素質反映出的民眾生存的舒適度，以及勞動生產力影響的技術進步，將在未來變得非常重要。