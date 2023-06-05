開園7年第4次 上海迪士尼6/23門票漲價

上海迪士尼樂園門票價格從6月23日起進行不同幅度上調。其中，常規日門票價格將會從435元（人民幣，下同）漲到475元，特別高峰日的價格更從769元漲到799元。這也是自2016年上海迪士尼度假區開園以來，門票價格第4次上調。

儘管如此，上海迪士尼樂園的基礎票價仍是全球迪士尼六大樂園中最低的。資料顯示，過去50年間，迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格增長了3871％，攀升將近40倍。

但漲價之後品質是否能跟上，近日有大陸網友在網上發出上海迪士尼煙火秀的對比影片，稱一個多月沒去迪士尼，再去才發現煙花秀大縮水，原先的「火燒城堡」效果完全達不到。

據每日經濟新聞報導，回顧去年12月迪士尼發佈消息，為應對新產品開發、成本上升等因素，將在今年6月23日，調整上海迪士尼樂園全線門票價格。近日發現迪士尼官方網站以及各商旅平台均已調整價格。

調整之後，包含常規日、特別常規日、高峰日、特別高峰日分別漲至475元、599元、719元以及799元，較現行票價上漲30元到60元不等。這也是從2016年上海迪士尼度假區正式開園7年以來，門票價格第4次上調。

據了解，開園之初，上海迪士尼實行的是兩級定價體系，平日門票370元、高峰門票499元。從2018年6月起，上海迪士尼樂園新增假期高峰日門票的三級定價體系直至2020年；2020年6月6日起又調整為四級，分別為常規日門票、特別常規日門票、高峰日門票、特別高峰日門票。當時的票價分別為常規日門票399元，特別常規日門票499元；高峰日599元；特別高峰日699元。

但即使多次漲價，上海迪士尼的遊客量依舊保持較高水準。一些熱門的項目排隊時間均為60分鐘左右，雙休日則能達到90分鐘至120分鐘。但業內人士認為，漲價並不是捷徑，提高服務品質才能使遊客更有黏性。

（旺報 吳泓勳）