沙國自願減產 中石化A漲2％

石油輸出國組織（OPEC＋）會議結果出爐，沙烏地阿拉伯7月額外自願減產每日100萬桶，作為平衡原油市場價格的預防性舉措。受上述消息刺激，WTI原油、布倫特原油5日均高開。A股石油股5日跟隨上揚，中國石化升2％，中國石油升1.6％，中曼石油升1.3％，中國海油升1.2％，惟中海油服跌0.1％。

根據會議結果，OPEC＋其他成員國合計產能目標未較此前計畫有變，但已有的減產計畫延長到2024年。其他產油國配額有一定調整：阿拉伯聯合大公國明年配額獲得提升；部分非洲國家配額減少，使得配額與其產能一致。

沙烏地阿拉伯表示7月額外減產每日100萬桶，為該國數年來的最大減產力度，令其產量降至每日900萬桶，為2021年6月以來的最低水平。沙國能源大臣Abdulaziz bin Salman會後表示，7月的額外減產可能會延長。為了原油市場的穩定，沙國將採取一切有必要的行動。

日前OPEC與非OPEC產油國在維也納舉行會議，各主要產油國經過艱難談判，達成減產協議。陸媒引述俄羅斯副總理諾瓦克表示，OPEC＋同意將石油總產量削減每日366萬桶；諾瓦克表示，所有OPEC＋的額外減產措施將延長至2024年底。

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