華為全球金融峰會7日舉行 孟晚舟出席

華為公佈，6月7日至8日，華為將在上海召開華為全球智慧金融峰會2023。這是華為一年一度的金融行業峰會，華為將邀請全球300多家金融機構、數百家金融合作夥伴參會。華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟將出席並作主題演講。

根據華為公布的活動議程，孟晚舟將帶來主題演講「長風萬里鵬正舉 勇立潮頭智為先」。

本次峰會的主題為「智領睿變，共建數智金融未來」。業內人士預計，金融行業數位化轉型將是本次峰會重點話題。

同時，華為常務董事、華為雲CEO張平安將發表主題演講「華為雲：一切皆服務，做好金融數位化底座和使能器」。

華為雲目前在華為業務版圖中勢頭強勁。2022年華為雲營收人民幣（下同）453億元，增長迅速，2021年這一業務收入為201億元。張平安在今年3月華為董事會換屆中，當選公司常務董事。

從金融業務來看，5月，市場研究機構IDC公開的數據顯示，2022下半年，中國金融雲市場規模達到322.8億元，年增長28.6％。其中，企業自建專屬雲（私有雲）基礎設施市場份額20.7億美元，年增速達10.3％。華為雲Stack位居中國金融自建專屬雲基礎設施市場第一。

華為雲還表示，6月7日將有大動作。「蓄勢待發，見證奇跡，給世界一個更優的選擇。」

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