董事長失聯 華興資本恐遭港交所除名

華興資本創始人、董事長及控股股東包凡失聯的影響還在繼續，華興資本控股面臨被港交所「除名」的風險。

澎湃新聞報導，華興資本近日發公告，表示收到港交所信函，提醒倘若華興資本未能在連續停牌18個月內，糾正導致其停牌的問題、履行復牌指引並完全遵守上市規則以使港交所滿意，並未能恢復股票買賣，港交所上市部門將建議上市委員會著手取消公司的上市資格。

華興資本於4月3日起停牌，這意味著18個月的期限將於2024年10月2日屆滿。

包凡是投資圈內知名大佬，此前因為參與滴滴和快的、美團和大眾點評、58同城和趕集網的合併名聲大噪。然而在2月26日晚間，華興資本發公告稱，自2月16日以來，該公司一直嘗試聯繫並確認包凡的情況。董事會已獲悉，包凡目前正配合中國有關機關的調查。

此前，由於無法聯繫到包凡，華興資本審計師無法完成審計工作並簽發審計師報告。因此華興資本在4月3日發佈停牌報告，決定延遲刊發截至2022年12月31日止年度的經審核年度業績公告及寄發2022年報；並從4月3日起停牌，直至發佈2022年度業績為止。

在信函中，港交所記載了股票復牌指引，包括公佈上市規則規定的所有未公佈的財務業績，並處理任何審計修改；證明本公司遵守上市規則第13.24條之規定；及公佈所有重大資訊，以便本公司的股東及其他投資者評估本公司的情況。

港交所於該信函中表明，公司必須滿足所有的復牌指引，糾正其導致停牌的問題，並完全遵守上市規則，以使港交所滿意，才可被允許恢復證券買賣。倘本公司情況發生變化，港交所可以對復牌指引進行修改或補充。

經濟觀察網5月31日援引知情人士消息稱，2023年2月7日，包凡因涉嫌單位行賄罪，被紀委監委人員帶走調查，予以留置。滿3個月後，監察機構對於包凡的留置，從2023年5月7日起，延長3個月。

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