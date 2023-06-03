中國重啟與通膨降溫支持風險性資產

經歷2022年內外部風險反復衝擊後，中國市場連續兩年風險溢價抬升，當前市場已處於性價比較高的底部區間。隨著新冠疫情漸漸淡出舞台，市場的焦點，又回到了中國經濟復甦步伐上，鑒於系統性風險的緩解和經濟復甦的支撐，市場信心有望回歸，風險偏好將有所提升。不過，近期美國強勁的經濟資料，使得市場對於通膨以及升息終點的展望仍有分歧，這也加大了短期市場的波動性。此外，近期一些地緣政治博弈也對股市產生擾動。

其次，政策重心轉向穩增長，就業收入逐步改善。大陸中央經濟工作會議釋放了諸多積極信號，包括政策重心聚焦穩增長和促發展、擴大內需成為穩增長的重點、將提振消費擺在優先位置等。防疫政策放開、總體政策穩增長、產業政策重發展對消費增長形成正向支撐。我們同時亦留意到中國投資情緒在踏入新的一年後有所改善。近期全球投資者自今年以來創紀錄地買進價值210億美元的中國股票，在強勁經濟資料的刺激下，我們認為投資人以更大手筆押注中國重新開放在股市引發的漲勢還將持續。如果清零方針和房地產行業是中國股市的兩個主要隱憂，那麼我們可以看到在過去兩個月，中國已迅速採取行動解決這兩個問題。這就是市場強勢反彈的主要原因。

短期內，我們認為關注點仍會集中在疫情發展上。清零政策轉向後，雖然官方月度數據反映混亂景象，如果查看有關交通、流動性、貨運量和房屋銷售的每日數據，就會發現經濟活動在去年12月下旬觸底的跡象，此後開始復甦。換句話說，我們相信中國面臨的是短暫衝擊，但復甦將超越近期的挑戰。

事實上，中國的確以強勁的步伐重新開放，但情況與預期有所不同。我們看到消費出現復甦，但數據遜於預期，原因可能是勞動力市場仍低迷和出口疲軟。相比下，個人服務需求明顯復甦。基礎設施、製造業和綠色投資則帶來最大驚喜，而房地產行業受惠一線城市改善表現，行業收縮有所緩解。我們預計，持續重新開放趨勢，會續受高水平的儲蓄支持，而服務業會引領復甦，這有助緩解勞動力市場狀況，為創造消費帶來正面作用。

從結構上看，陸股市場整體資金淨流入量將有望得改善，市場也有望迎來更豐富多元的投資機會。內需如房地產及其產業鏈和居民消費服務等，可能會取代出口成為經濟的主導貢獻因素。全球利率上行週期也許已近尾聲，預計全球資金將重新回流新興市場，中國將是較有吸引力的區域。

中國經濟重啟，工業活動、消費需求和物業交易指標全面上升。而隨著中國當局減少監管干預，加上正面的總體政策，使實體經濟進一步靠穩，業績開始見底回升。整體來看，在經濟修復過程中，市場增量資金或將有限。而在存量博弈的大環境下，投資者或將更加關注上市公司業績修復的可靠性和估值上的安全邊際。由重啟到修復再到奔騰，如果經濟是一列火車，自2022年底重啟以來，中國股市目前已踏上修復的軌道。