消費者無肉不歡 陸植物肉品牌難倖存

曾風靡一時、在大陸市場受資本狂熱追捧的多家植物肉品牌，有些已經銷聲匿跡，有的業績差強人意。這些企業從萬眾矚目到現在乏人問津，只經過短短4年時間，而究其原因，在於「不好吃，而且比真肉貴」。

界面新聞報導，號稱由具備矽谷食品背景的海歸團隊、2020年成立的Hey Meat，曾在當年連續獲得雙塔食品、天圖投資、微光創投等的天使輪和千萬級pre-A輪融資，但天眼查顯示，其關聯公司上海魅味特食品科技已於2023年4月被吊銷。

又如曾因做出首款大陸國產「人造植物肉月餅」，獲得關注的品牌「珍肉」，2019、2020年曾獲得Big Idea Ventures及天使投資人的兩輪融資，但這個品牌的公眾號最後的更新時間，停留在了2022年9月，也無新品推出。

還有一些企業雖仍存在，卻少有大陸民眾願意購買。成立於2019年的本土品牌「星期零」曾獲得愉悅資本、經緯創投等的5輪融資，其2022年1月最後的B輪融資總額為1億美元，但目前其天貓旗艦店賣得最好的一款產品月銷量為100多。

食品巨頭雀巢，2020年推出的植物肉品牌「嘉植餚」，在天貓產品月銷量最高也僅500多。美國上市公司、植物肉第一股Beyond Meat別樣肉客，目前天貓最高產品月銷也不過600多，並且其公眾號已經停止更新5個月。

深入探討植物肉銷量不好的第一個原因在於：不好吃。天貓植物肉消費人群洞察報告顯示，74％的消費者不願意回購人造植物肉產品，是因為覺得其口感不如普通肉類。第二個原因是人造植物肉甚至賣得比真肉貴。

大陸市場上的植物肉產品的售價不菲，500克售價大約在人民幣70元左右，與動物肉的價格相差不大，甚至更高。

報導還指出，植物肉對於大多數人來說是一個新鮮的概念，絕大多數消費者並不關心背後的環保問題或素食主義風潮。至少在大陸，消費者對於植物肉的購買動機主要是嘗鮮。