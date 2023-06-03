中阿擴大貨幣互換額度 美國高度關注

中國持續加大在全球拉攏盟友力度，拉丁美洲國家成重要目標，如中國和阿根廷在2日就共建「一帶一路」合作規畫與擴大貨幣互換額度簽訂協議。

相關動作也引起美國關注，美國官員近日警告，需在拉丁美洲找到新辦法建立起自貿網路，設法在當地與積極建設基礎設施的中國競爭。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）與央行行長佩斯（Miguel Pesce）等官員近日訪中。中阿2日宣布，在北京簽署「一帶一路」建設相關合作規畫，將深化雙方在基礎設施、能源、經貿、金融等領域互利合作，稱該簽署對兩國政治互信和戰略對接具重要意義，利於促進中阿各領域務實合作。

同日，阿根廷央行聲明指出，簽署延長和擴大與中國的貨幣互換額度協議，開始將互換協議中可支配額度從人民幣（下同）350億元擴大至700億元。而總計規模達1,300億元的雙邊本幣互換安排續期3年。

阿根廷政府此行也與中企有交流，馬薩2日率團在上海與贛鋒鋰業董事長李良彬、總裁王曉申會面，雙方討論贛鋒阿根廷項目建設情況、人民幣結算、基礎設施建設等議題，聚焦鋰礦這個當下指標性資源相關合作。

中國對阿根廷等拉丁美洲國家的耕耘引起美國關注，美國國家安全委員會西半球事務高級主管岡薩雷茲（Juan Gonzalez）表示，美國要有新手段建立在拉丁美洲的自貿協定網路，希望調整美國國際開發金融公司，提高其在拉丁美洲地位。並支持改革美洲開發銀行。岡薩雷茲指出，美國目前仍對拉丁美洲用舊方法，但中國等已透過廣泛建設基礎設施等方法取得成功，美國必須加速研究新的方案。