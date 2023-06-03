美防長籲中：把握對話良機

聚焦亞洲安全的香格里拉對話3日議程上，中美對於國防議題針鋒相對，但美國持續釋出與中接觸的意願，日前美國財政與情報高層傳出與中交流消息，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日也再喊話中國，對話時機就是現在。

美國近期加速對中各項交流，美國財政部美東時間2日公布，負責國際事務的副部長夏包（Jay Shambaugh）當日在華盛頓與新任中國駐美大使謝鋒會面，確保全球最大兩個經濟體之間溝通管道暢通。

美國財政部表示，雙方此次會面坦率有建設性，夏包也向謝鋒提出美國關切的議題，強調美中應就全球經濟和金融議題密切溝通，並共同應對全球挑戰。

此前美國財政部部長葉倫曾表示，尚未與中國國務院副總理何立峰會面。市場關注兩人的會面何時有望成行。貿易方面，美國貿易代表戴琪與商務部部長雷蒙多都在上周與中國商務部長王文濤有過會面。

中美不僅在財政經貿等領域互動逐漸升溫，美聯社等外媒2日引述美國官員表示，在5月時美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）就曾密訪中國，設法將兩國情報溝通管道在氣球事件後導回正軌，若消息屬實，伯恩斯也是自2021年11月美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）之後，訪中最高層級的美國官員。

回到當下舉辦的香格里拉對話，國防仍是美國希望突破的交流領域，雖奧斯汀批評中國拒絕雙邊會晤，但中國環球電視網指出，奧斯汀2日仍主動在晚宴上與同桌的中國國防部長李尚福握手，兩人簡單問好。

奧斯汀3日演講時表示，美中國防的溝通管道對加強防止衝突與誤判至關重要，關切中國一直不願參與兩國之間的危機管理機制，強調正確的會談時機就是現在。

中國中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰3日則表示，中美兩軍接觸交流沒有中斷，但美國一系列錯誤言行沒有為中美的溝通交流創造條件。

台海方面，景建峰指出，解放軍全時待戰，堅決捍衛國家主權統一和領土完整。