外資轉向淨流出 券商喊話看多陸股

代表外資動態的北向資金4月、5月分別淨流出人民幣（下同）45.53億元、121.37億元，中斷此前連續5個月淨流入的態勢，但6月2日單日淨流入額又創下近4個月新高，短期波動劇烈，但許多券商近期開始信心喊話陸股。

近一個月，上證指數、深證成指分別累計下跌3.59％、2.45％。深證成指更從4月最高點近12,000點，兩個月大跌9.8％至5月底的10,793點。有觀點認為，與大陸近期經濟數據不如預期有關，且資金也轉移至台韓科技股上。

但北向資金2日又大幅買入，全天淨流入85.34億元創近期新高。其中滬股通淨買入31.3億元，深股通淨買入54.04億元。

中國證券報報導，對此前震盪下跌的陸股，摩根士丹利在內等機構，近期發表對大陸市場正面看法。

大摩稍早發表報告指出，大陸消費復甦尚未結束，提示投資人不要過早「下車」。該機構認為，2023年下半年與2024年初大陸消費復甦仍是漸進可持續的。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指出，經濟指標修復需要過程，並不代表全部指標都會同步改善。市場需要耐心，等待政策的傳導到總體經濟周期好轉。通常一些受政府逆周期政策影響的領域，可能會率先復甦。從這些領域傳導到其他領域，例如從公共投資傳導到民間投資，通常需要一季到三季的時間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，大陸上市公司首季的盈利增長較2022年第四季相比有改善，有助於提振對大陸資產的信心。同時，與日股外亞洲其他地區相比，陸股的估值被低估。