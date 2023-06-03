亞洲安全峰會 陸冷對美防長凸顯風險升級

美防長：美中軍事領導人溝通很重要

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日在亞洲安全峰會（又稱香格里拉對話）會中發表演講，指出對中國不願參與軍事危機管理深表關切，並警告說會談是避免衝突的關鍵。

香港信報報導，奧斯汀指出，美中國防和軍事領導人之間開放的溝通管道，對加強防止衝突和促進地區穩定至關重要。奧斯汀對中國一直不願參與兩國軍隊之間的危機管理機制深感關切，認為雙方談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解及誤判。

奧斯汀強調，美國堅定地致力於維護台灣的現狀，反對任何一方的單方面改變現狀。奧斯汀又指，衝突既不是迫在眉睫也不是不可避免，美國的工作是要保持強大的威懾力量。

奧斯汀稍早和與會的中國國防部長李尚福，在大會開幕晚宴上握手。

（工商 蘇崇愷）

美國國防部長奧斯汀與中國防長李尚福昨天在新加坡香格里拉大酒店短暫微笑握手致意，但事實上兩國武裝部隊之間的溝通管道凍結已久，正成為美國國防部日益擔憂的問題。

路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）曾試圖在一年一度的「香格里拉對話」（Shangri-la Dialogue）期間與李尚福正式會面，但遭到北京方面拒絕，奧斯汀最後只能在亞洲軍事領袖們忙於會議的週末之前，在晚宴上快速交流。

美國官員和分析師認為，美中兩國對軍事風險的看法存在令人擔憂的差異，這次尷尬的會面只是一個最新例證。美國積極推動更多、更深入的軍事交流，中國卻不願參與。

從台灣議題、中國在南海的軍事活動，到美國採取措施遏制中國半導體產業，諸多問題都使美中產生摩擦，兩大超級強權之間的關係日益緊張。

美軍推動與中國軍方高層和工作層級建立開放的溝通渠道，以降低爆發潛在衝突的風險，這是美方長期以來提倡的做法。

相比之下，中國領導人建立軍事聯繫的進度緩慢，在外交緊張時期關閉溝通管道的速度卻很快。美國官員說，美國今年稍早擊落侵入領空的疑似中國間諜氣球後，雙方的電話聯繫就中斷，至今未恢復。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）上週在活動中透露，美國向中國提出電話通話、會面、對話，都遇到許多困難。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇昨天在聲明中表示，中美之間的溝通有利於增進相互了解，「然而，現在美方說希望與中方對話，同時試圖透過一切可能的方式打壓中國，持續制裁中國官員、機構和企業…像這樣的交流有任何誠意和意義嗎？」

（中央社）

延伸閱讀

陸晶片致命一擊！美巨頭爆史上驚人砍價

美台貿易倡議簽署 陸商務部、國台辦反彈

陸成全球第一經濟體? 專家:最快這時超車美