陸7日公布進出口數據

大陸海關總署7日將公布5月進出口數據，市場預計，以美元計，進口衰退幅度將較4月擴大0.1個百分點至年減8％，出口則由正轉負，從4月的年增8.5％，轉為衰退1.6％。

綜合媒體報導，大陸5月公布4月外貿成績單時，已呈現放緩趨勢。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈日前表示，如果與3月比，4月出口下跌6.4％，進口下跌9.7％，全球經濟放緩對中國出口的影響越來越明顯。不少進口貨物是用於製造出口產品，因此進口下滑暗示未來數月出口將進一步受到影響。

中金公司日前也預測，4月大陸出口年增速在低基數下，或還能保持較高增速，但5月起出口走勢有一定不確定性。從存量訂單消耗角度來看，4月或還有部分支撐，但邊際貢獻或有所下降。

中金公司進一步指出，海外需求方面，金融風險帶來的信貸緊縮效應，或在第二季開始體現，使得未來海外需求仍存在不確定性。整體上來看，仍然維持年減3％左右的全年出口預測，全年出口年增速或呈現N字型走勢。

大新銀行經濟研究認為，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，大陸整體出口，特別是出口往主要成熟市場或仍會受壓一段時間。大陸與西方國家關係轉趨緊張，也可能繼續不利未來高端技術產品進出口。雖然大陸製造業活動復甦相對落後，但國內消費需求預料逐步恢復，進口仍有望逐步回穩。

東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，到下半年，隨著庫存週期有望向主動補庫存階段切換，以及價格因素拖累效應減弱，進口增速有望出現較為明顯的反彈。