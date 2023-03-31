反擊美國! 中國網信辦對美光在陸產品出招

中國網信辦31日晚間公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依據「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國網路安全法」，網路安全審查辦公室按照「網路安全審查辦法」，對美光公司（Micron）在中銷售的產品實施網路安全審查。

此舉被認為是反擊美國制裁中國晶片發展的措施之一，美光科技美股31日盤前跌逾3％。

美國去年10月推出「晶片法案」，限制生產晶片工具出口到中國，企圖遏制中國晶片發展，同時企圖拉攏日本、荷蘭，進一步加大制裁力道。

在中國宣布上述措施反擊美國當日，日本31日公布，計畫從7月起限制23種半導體製造設備的出口，以配合美國遏制中國製造先進晶片能力的措施。

日本貿易和工業部長在一份新聞稿中表示，將對用於晶片製造的六類設備實施出口管制，包括清潔、沉積、光刻和蝕刻等。它沒有將中國指定為這些措施的目標，稱設備製造商將需要為所有地區尋求出口許可。

日本政府表示，「我們正在履行我們作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定做出貢獻」，並補充說其目標是阻止先進技術被用於軍事目的。

荷蘭方面，該國貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）3月8日致信國會表示，為避免半導體技術落入軍事用途，進而威脅全球安全與穩定，同時確保荷蘭半導體技術優勢，有必要進一步擴大現行出口管制。

此前，荷蘭的最大晶片製造商艾司摩爾（ASML）已經被禁止出口製造高級晶片所使用的「極紫外光刻機」（EUV），而最新的出口禁令，範圍擴大到低階晶片所使用的「深紫外光刻機」（DUV）。這項禁令有望在今年夏季前實施。

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