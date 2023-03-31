慘！陸企砸22億收購踩雷 高層不聽話造反

大陸上市公司福安藥業2019年以5億人民幣（約新台幣22億）的規模，取得一家位在美國拉斯維加斯的公司RedRealty過半51%的股權，打算用來拓展在美當地醫療用大麻的業務，沒想到福安藥業卻在近日發出聲明表示，由於公司無法控制RedRealty的高層，已經失去對該子公司的實際控制權，引發各界譁然。

每日經濟新聞報導，事實上，當初福安收購RedRealty股權的時候，就曾引起不小討論，主要原因在於當時RedRealty營運不佳，2019年前七個月的營收為零，虧損14.67萬美元，整個公司淨資產只有1055.8萬美元，而福安高達7300萬美元（約人民幣5億）的收購價格，溢價率相當高。

當時，福安藥業期待能夠發揮在藥物研發、生產的豐富經驗與資金優勢，與RedRealty在美國大麻產業的能力尋求互補，在美國拓展醫療用大麻與消費品領域的藍海，即使面對質疑，福安藥業仍表示，希望透過這筆投資抓住市場機會，實現雙贏。

沒想到福安藥業卻在本周突然宣布，公司無法控制RedRealty的高層，無法掌握公司日常的營運，已經失去對該子公司的實際控制權。背後原因在於，福安取得51%股權後，賣方（另一大股東）承諾將在2020至2022年讓RedRealty達成目標業績。

最終RedRealty未能達成業績目標，隨後與福安達成回購51%股權的協議，卻又未依約完成交易，雙方對簿公堂，相關訴訟仍在審理中。然而當雙方爆發訴訟糾紛後，福安就逐漸失去對RedRealty的實際控制權，「公司無法收到高層關於營運狀況的報告，無法掌握實際營運情形。」

（中時新聞網 郭宜欣）