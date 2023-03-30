多國相繼接納‧‧‧人民幣國際化大躍進

隨著美國與俄國、中東地區等多國關係激化，中國藉此強化「抵制美國」盟國陣線、降低美元依賴的同時，更陸續在俄羅斯、伊拉克、沙烏地阿拉伯、巴西等國的雙邊貿易上，擴大使用人民幣結算，人民幣國際化獲得大躍進。

去年初俄烏爆發衝突，美國與西方國家對俄國進行金融制裁後，不僅俄國金融市場加速向世界第二大經濟體的中國靠攏，諸多國家也開始考慮，開闢美元之外的金融與貨幣管道，人民幣自然成為這些國家的首選。

以俄國來說，2022年以來除了大幅增加外匯存底中的人民幣資產占比，中俄間的能源貿易開始使用人民幣結算。此外，印度、巴基斯坦等國在與中國進行貿易時，也增加人民幣結算的比重。

去年12月召開的中阿、中海、中沙領袖「三環峰會」上，中國與阿拉伯各國就進一步推進原油貿易人民幣結算達成共識，除了中國與沙烏地阿拉伯率先合作，也讓中國和卡達、阿拉伯聯合大公國、伊拉克等中東國家開闢了更廣闊的合作前景。

2023年以來，人民幣國際化的步伐顯著加速。先是伊拉克央行在2月底時宣布，對中國的雙邊貿易允許以人民幣直接結算。由於中國是伊拉克第一大原油出口國，2022年全年，兩國雙邊貿易額超537億美元，較上年激增44％。中伊兩國直接採用人民幣結算，對中方來說可以大幅降低匯兌成本、避免匯率波動，對伊拉克而言，則可以緩解美元短缺的窘境。

3月底，拉丁美洲最大經濟體的巴西也宣布和中國將以本幣進行貿易結算，這也是人民幣對美元霸權地位又一次新的挑戰，人民幣在國際間的影響再下一城。

據中國商務部統計，近年人民幣在國際貿易結算的占比不斷提升，以2022年來說，中國貨物貿易跨境人民幣結算金額達7.92兆元，年增高達37.3％。直接投資跨境人民幣結算金額6.76兆元，年增16.6％。