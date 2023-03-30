阿里組織調整 稱庫藏股計畫不變

阿里巴巴進行巨大組織調整，阿里董事會主席張勇等高管30日在電話會議上表示，相關調整下不會改變當前的庫藏股計畫，描繪更多業務體獨立上市的前景，但並沒有具體回應香港主要上市一事的進展與規畫。

阿里巴巴28日宣布進行集團組織重大調整，宣布成立六大業務集團與多家業務公司，更敏捷靈活應對市場，並表示推動它們獨立上市融資。

張勇等阿里高管30日在電話會議上表示，阿里巴巴現行的庫藏股計畫不會因此改變，且會繼續審視集團金流狀況，繼續去看會否再推進買回庫藏股與改善資本結構。

阿里巴巴強調，買回庫藏股只是其中一種提升股東價值的方式，集團組織改變後，六大業務集團與業務公司都可能獨立上市，到時將有更多方式和手段提供股東價值。

張勇指出，當前阿里業務之間有穩定合作關係，如旗下業務都使用阿里雲服務，這種穩定合作關係不會因為組織調整而生變。但會讓市場檢驗各業務體服務的有效性，這種良性過程有利阿里整體戰略。

對於相關調整下，會否會影響阿里巴巴轉港股主要上市地位的問題，阿里僅回應，將持續評估市場與外部環境。此前阿里原預計去年底之前完成香港主要上市，形成港交所及紐交所雙重主要上市，但最終並未如期完成。

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