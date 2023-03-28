陸完成首單進口LNG跨境人民幣結算交易

大陸國企「中國海洋石油集團有限公司」（下稱中國海油）28日與道達爾能源透過上海石油天然氣交易中心平台，完成大陸首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易，成交量約合6.5萬噸，LNG資源來自阿拉伯聯合大公國。陸媒稱，這是開展油氣貿易人民幣結算的「有益嘗試」，是為國際資源商參與大陸市場提供新管道、助力構建國內國際雙循環發展新格局的重要實踐。

大陸《上海證券報》報導，上海市發改委總經濟師陳國忠表示，油氣是全球最重要的大宗商品，上海高度重視油氣領域市場化改革，高度重視上海國際油氣交易中心建設。交易中心聯手中國海油開展國際LNG貿易人民幣結算，是大陸油氣市場化改革的一件大事，將有利於促進國際國內市場對接和國內外兩種資源高效循環，有利於發揮市場配置資源的決定性作用，推動上海市從能源資源的末端轉為能源貿易鏈中心節點。

中國海油黨組成員、副總經理俞進表示，中國海油是大陸最大的海上油氣田生產運營商，也是大陸最早發展LNG產業的企業。本次推動以人民幣結算為基礎開展國際資源採購，正是中國海油對促進能源貿易全球化發展、打造LNG交易多元化生態的有益實踐。未來，中國海油將繼續推動國際LNG貿易商務模式的不斷創新，以支撐大陸LNG市場更高品質的發展與更高水準的開放。

上海石油天然氣交易中心董事長、中國經濟資訊社副總裁郭旭表示，本次以人民幣結算的首船國際LNG交易，是繼交易中心在2020年8月28日推出國際LNG交易業務以來，推動多幣種計價、結算以及打通跨境貨款支付的一次嘗試。未來，交易中心將繼續發揮平台作用，主動與國際資源商對接，加強跨境人民幣結算業務的金融基礎設施建設提升交易數位化水準，為國內國際油氣資源的充分流通提供更為便利的管道，實現合作共贏。

2022年，中國進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中進口LNG達6344萬噸，進口來源日益多元化。報導稱，大陸進口油氣規模不斷擴大，隨著國際市場對人民幣接受程度提高，買賣雙方嘗試採用人民幣結算的條件開始成熟。

中國海油是1982年2月15日經大陸國務院批准成立的特大型國有企業，公司註冊資本1138億元（人民幣），共有5家控股境內外上市公司。公司主要業務板塊包括油氣勘探開發、煉化與銷售、天然氣及發電、專業技術服務、金融服務等，並積極發展海上風電等新能源業務。公司在2022年《財富》世界500強中排名第65位，2020年以來連續兩年在普氏能源公布的「全球能源企業250強」排名中位列前十。

（中時 朱紹聖）

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