陸疫苗公司康希諾股價腰斬 虧損40億元

隨著新冠疫苗接種放緩，大陸新冠疫苗企業收入紛紛出現下滑。據大陸疫苗研發公司康希諾27日晚間發布的年報顯示，2022年，公司實現營業收入10.35億元（人民幣，下同），同比下降75.94％；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損9.09億元（約合新台幣40億元），同比下降147.51％。陸媒觀察指出，近1年內，康希諾A股股價「腰斬」一半左右。

大陸第一財經報導，面對業績由盈轉虧，28日上午，康希諾A股股價跌0.77％、港股股價跌3.89％。對此，康希諾解釋稱，2022年，國內外新冠疫苗市場環境發生較大變化，新冠疫苗需求量較去年同期呈大幅下降趨勢，全球新冠疫苗接種增速放緩，且部分地區呈現供大於求的情況，市場競爭不斷加劇，公司新冠疫苗產品銷售收入較去年同期大幅下降。

康希諾表示，同時因商業化進程持續推進，使銷售費用較去年同期增加，以及對存在減值跡象的新冠疫苗相關存貨計提減值，導致公司歸屬於上市公司股東的淨利潤出現虧損。目前，康希諾在商業化的產品除了兩款新冠疫苗外，還有兩款腦膜炎球菌疫苗產品，但後者仍處於商業化初期階段，不足以挑起業績大樑。

報導指出，2022年新冠疫苗收入出現下降的，並不僅僅只有康希諾一家。復星醫藥27日晚間發布的年報也透露，其新冠疫苗復必泰（mRNA新冠疫苗）2022年銷量同比下降30％。復星醫藥新冠疫苗所在的抗感染核心產品板塊2022年實現營業收入85.82億元，同比微降0.45％。

康泰生物在1月分發布的業績預告中也表示，公司預計2022年歸屬於上市公司股東的淨利潤將虧損7600萬元至1.5億元，虧損的原因之一也跟新冠疫苗銷量下滑有關。

截至目前，大陸獲批上市的新冠疫苗已達14款。報導指出，雖然大陸正在啟動的第二劑加強針接種可以給新冠疫苗銷售帶來一定的提升，但新冠疫苗企業之間的白熱化競爭不可避免。從資本市場看，新冠疫苗企業股價估值也被壓縮，如近1年內，康希諾A股股價（後複權）腰斬了一半左右。

（中時 朱紹聖）

延伸閱讀

猴痘新增4例本土 增2醫院開放預約疫苗

搶18億商機 高端四價疫苗核准上市

生技話題接連不斷！外資口袋名單曝光

攻心肌梗塞用藥 群益按讚這檔生技股