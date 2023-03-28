5分鐘內搞定 蔚來3代換電站問世

中國大陸電動車業者蔚來汽車頗引以為傲的電池換電站（Power Swap Station），已堂堂邁入第3代，在一切自動化之下，換一個新電池組需要的時間，已縮短到5分鐘之內就能完成。

有意想要用這種快速充電方式，取代目前充電樁的蔚來表示，車輛進入換電站時，站內設備可自動幫車主更換新的電池。在短短不到5分鐘之內，另個已充飽電，最多可置入21個電池模組的新車用電池就可替換完畢。

最重要的是，使用第3代蔚來換電站的電池更換花費也比較少。至於全球電動車大廠特斯拉的超級充電站（Supercharger），是用15分鐘的時間，將電動車的電力沖到可跑200英里之遠。

產業分析師認為，不可否認使用換電站更換電力，有助於避免高峰期時，電動車一窩蜂都想用充電樁充電，對電力供應造成負擔過重的影響。但唯有電池規格更加標準化，換電站應該才會變得更普及。

對特斯拉來說，這種電池交換作業難度不小且不適合大範圍使用。故蔚來汽車是全球少數幾家認為用換電站補充電力，才是未來主流的車商。2月份，蔚來的車主有近60%是使用換電站方式，只有23%還是採用家用充電樁。

目前，開蔚來汽車的民眾裡只有不到10%，還在利用公用充電樁充電。根據統計，中國大陸境內，蔚來所興建的1.4萬充電樁，高達80.5%的用戶竟是特斯拉以及比亞迪等，非蔚來的車主。

蔚來最新立下的目標，最晚在今年底之前，全球換電站總數將達到2,300個。若不算已經蓋好並投入營運的1,323座，也就是說，差不多還要多建900多座新的場站。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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