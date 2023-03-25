中國重啟將為亞洲經濟復甦提供動力

中國重新開放經濟，官方在調整防疫政策後，開放的步伐繼續較預期快，預料對消費、出口、供應鏈及商品價格等多方面產生極大影響，這也將推動中國股市急升，我們認為，這種動力應有助於未來數月的進一步升勢，中國累積的儲蓄可提振國內需求，尤其是服務業將可恢復信心，政府政策也有利發展。

從全國「兩會」（人大、政協會議）後，中國政府強調基礎設施和高技術產業投資的重要性這點來看，基建和製造業投資有望堅韌增長。著眼於中國基建投資增速保持穩定增長，對穩投資、穩增長發揮了重要基礎作用。在專項債、政策性開發性金融工具等支持下，我們認為基建投資增速將延續回升態勢。

此外，2022年亞太區出口無疑受到中國經濟放緩的影響，亞洲其他地區對中國出口的按年增長，自去年中起開始呈現收縮。面對歐美需求今年有可能下降，中國的復甦將有助亞洲出口抵禦全球經濟低迷的影響。

至於中國的商品進口方面，近兩成是礦物燃料及石油。雖然大部分來自俄羅斯及沙烏地阿拉伯，但以中國的規模，其復甦仍有利於印尼及馬來西亞等商品出口國。中國有45％的礦石、礦渣及礦灰進口來自澳洲，中國市場反彈將成為澳洲出口增長的關鍵。

話雖如此，從西方地區例子可見，疫後復甦關鍵動力在於服務而不是商品，因此從中國經濟復甦傳導至進口增長的力度，或較過去的經濟周期更為溫和。鑑於中國在全球供應鏈發揮重要作用，經濟重啟將對全球通膨產生影響。從供應鏈角度來看，隨著製造業及航運業活動逐漸回復正常，長線將有助紓緩供應鏈瓶頸。

中國經濟重啟亦將對商品市場產生影響。在2021年至2022年，中國月均原油進口量減少4％，遠低於2019年12％的月均增幅。如果石油輸出國組織或其他產油國拒絕提高石油產量，或會令供應短缺加劇並推高油價，而建築業復甦亦會增加鐵礦砂及水泥等商品需求。至於地區方面，香港、泰國等地將會成為主要受惠者。商品價格亦將在短期內受到支持，有利馬來西亞、印尼及澳洲等經濟體。

從全球資產配置的角度來看，2023年中國資產具備高性價比。更重要的是，不管是當前市場對經濟、對房地產風險、還是對美國聯準會升息的擔憂，都在明顯緩解和改善。中國資產性價比提升，正吸引外資加速回流。

整體而言，2023年中國股市預計是機會遠遠大於風險的，在經濟復甦的前期，市場可能會在預期及現實之間來回帶來階段性的震盪，我們更應該積極尋找結構性的投資機會。例如重點挖掘盈利有張力的行業，如基建、科技、新能源汽車、房地產產業鏈等；再來是可以挖掘部分週期行業中的結構性機會。

隨著中國股市基本面修復正在開啟，市場前期擔憂的三大問題即疫後復甦、穩增長政策的具體落地力度，以及資金面的緊張問題均出現改善。在上述三大因素迎來邊際改善之際，市場蓄勢已充分，A股階段性底部探明，春季行情方興未艾，建議投資人逢調整即可考慮適當布局。

（文／滙豐中國科技精選基金 劉柏廷）