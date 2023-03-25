阿里國際站 助中小企出海

在台深耕15年的B2B跨境電商阿里巴巴國際站（Alibaba.com）今年2月新帥上任，原資深協理陳寶圭升任台灣總經理，年內目標為中小企業打造自有品牌提速，提供百家台灣品牌資源，助其順利出海拓銷。

過往十多年，阿里國際站專注台灣中小企業數位轉型與跨境外銷，但新官上任也伴隨新計畫，今年將補助資源投入中小企業發展自有品牌，徵選百家台灣企業加速其品牌出海。

對此計畫，陳寶圭分享內外兩大環境趨勢，從平台上資訊發現，近年全球採購越來越細分化，他曾看到中小企業手握多達六個品牌，反映出希望突顯產品差異化優勢、突圍過度競爭的外部環境。內部環境上則是台灣企業逐漸成熟，隨著企業製造技術升級，開始針對不同細分市場提供產品，進而萌生自有品牌想法。

但走品牌之路不易，中小企業必須求快求準。陳寶圭表示，與大公司不同，許多企業沒有足夠資本去支撐品牌多年虧損與行銷，做一年看三年已是極限，如何快速且高效找到目標市場、客群及合適代理商，對中小企業成立自有品牌至關重要。

陳寶圭指出，以自己在台灣、廣州、深圳等地經驗，做自有品牌不能想著討好所有客戶，必須取捨與精準選擇市場，有數據輔佐判斷，會比純粹經驗直覺來得重要，阿里國際站因此找到切入點，希望透過平台上豐富數據幫助中小企業更加容易轉型品牌。

他表示，因成本等考量，中小商家品牌出海最好在不同市場找代理商，阿里國際站能透過線上媒合方式協助商家，效率會比實際走訪高許多。