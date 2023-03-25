馬克宏、歐盟主席將訪中 聚焦俄烏

中國近期外交活動頻仍，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日表示，4月4日將與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問中國，與中方討論烏克蘭議題。外媒報導，歐盟擔憂中俄緊密關係將使中歐疏離，因此多位領導人於近日陸續宣布訪中。

香港經濟日報25日報導，馬克宏24日赴比利時布魯塞爾出席歐盟峰會後表示，自己未能代表整個歐盟，因此邀請范德賴恩同行訪中，以「發出統一的歐洲聲音」。但他強調，法國有獨立自主的外交，只是希望歐洲能夠參與協調。

馬克宏指出，本次行程已經和去年11月曾率先訪問中國的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論，雙方存在共同的願景，希望與中國接觸，並向俄羅斯施壓，強調「必須盡一切辦法，以尊重國際法、包括領土完整的方式早日結束烏克蘭衝突。」

另據Politico Europe報導，中國國家主席習近平日前對俄羅斯進行為期三天的國是訪問後，歐洲多位領導人擔憂中俄關係過於密切，為此尋求鞏固對中關係，故於近日先後宣布出訪中國。

報導引述歐洲官員表示，「許多成員國皆認為，中國並不完美，但歐盟或許有一天需要它。」盧森堡首相貝特爾（Xavier Bettel）本月23至24日出席歐盟峰會時也呼籲，歐盟應與中國接觸，拉近歐中關係。此外，西班牙政府也於23日宣布，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）將於3月30日訪問中國，期間將出席海南博鰲論壇並與西班牙在中商界人士會面，還將與中方討論俄烏戰爭議題。