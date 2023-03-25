劍指中國 美加合作鎖定2領域

美國積極拉攏盟友圍堵中國晶片產業，美國總統拜登日前出訪加拿大，並於24日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會談，為共同應對中國威脅，雙方擬建立北美洲晶片生產走廊，並由國際商業機器公司（IBM）揭開合作序幕。美加同時鎖定關鍵金屬，尋求減少對他國依賴。

路透25日報導，拜登與杜魯道在會後發表聯合聲明，宣布共同建立北美洲晶片生產走廊。拜登表示，美國企業可能在加拿大投資數十億美元以推動雙邊合作；加方則宣布，將撥款2.5億加幣，作為推動加國晶片研發及生產項目的開支。

杜魯道指出，兩國將共同推動關鍵金屬產業，減少對其他國家依賴，這可能作為美加因應中國稀土資源的一環。具體投資計畫方面，雙方宣布，IBM將在加拿大魁北克省布羅蒙市建立據點，開發全新並擴大半導體封裝與測試能力，作為兩國合作的見證。

報導稱，由美、加、墨組成的北美領導人峰會曾於今年1月舉行，美國優先關注促進半導體一體化倡議，三方亦尋求透過論壇等方式，協調晶片投資機會和關鍵礦產資源，以及支持先進技術的培育。

此外，中加關係近期因干涉選舉爭議轉趨緊張，中國駐加拿大使館發言人對於拜登此行訪加表示，在拜登訪問加拿大期間，兩國領袖多次炒作涉中問題，反覆拿中國說事，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

另一方面，自中美因偵察氣球事件爆發以來，美國曾表態尋求舉行習拜通話，但外媒25日引述消息人士透露，中方至今仍已讀不回，未正式答應美方通話的要求。因此預期中美領袖短期內不會通話，或要等總統蔡英文過境美國前往中美洲訪問後，美中領袖才有機會通話。

消息指出，原計劃訪中卻臨時取消的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），目前持續尋求重新安排行程，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財長葉倫（Janet Yellen）亦正爭取訪問中國，恢復中美對話。