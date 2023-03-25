庫克：蘋果與中國是共生關係

在中美關係緊張、蘋果（Apple）公司有意將中國供應鏈分散到其他國家之際，蘋果CEO庫克時隔三年後再到訪中國。他25日出席活動時指出，今年是蘋果公司進入中國30周年，「能夠回來太好了」。他還說，「在過去30年裡，蘋果與中國共同成長，是共生關係（symbiotic kind of relationship），我們都很享受」。

華爾街見聞報導，美國近期密集推出政策遏止中國產業發展，蘋果也尋求減少對中國供應鏈的依賴，將部分生產轉移到越南、印度等國。值此時刻，庫克時隔三年再度訪中，動態受到外界關注。值得注意的是，中國是蘋果的重要市場，大中華區占該公司總銷售約兩成。

庫克25日出席中國發展高層論壇2023年年會「一起向未來」分論壇時，未正面回應是否將產業鏈移出中國市場，但他表示，1993年，蘋果公司在北京設立了辦公室，而他本人與中國的關係，甚至可以追溯到加入蘋果公司之前。

庫克形容，蘋果公司和中國市場30年來的密切聯繫關係，「是相互成長，且雙方都很享受這樣的關係」。他表示，蘋果在中國已經有約數百萬開發者以及非常強大的供應鏈。據蘋果公司此前公布數據，在其iPhone生態系統中，有超過500萬註冊的中國應用程式開發者。

另外，庫克指出，蘋果對中國發展研究基金會的捐助已增加至人民幣（下同）1億元，新增的5千萬元捐贈將資助為期三年的「智惠園丁」項目，加強中國鄉村數位教育等方面的支持，為各個教師和學生創造成長機會。