中財辦：陸成國際金融避風港

對於通膨威脅會否影響以「穩經濟」作為首要目標的中國，中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀25日向外商喊話強調，當前中國是國際金融安全的避風港，沒有明顯通膨或通縮的壓力，貨幣政策具有較大的迴旋餘地，今年經濟成長保持5％左右有把握做到，歡迎各國企業來中國投資。

在2022年全球性通膨狂潮中，中國的消費者物價指數（CPI）全年漲幅僅2％。且3月公布的政府工作報告顯示，今年CPI年增率目標設定為3％，顯示中國政府對穩物價有相當信心，也不會制約貨幣政策。

綜合陸媒報導，中國發展高層論壇2023年年會25日在北京釣魚台國賓館召開，這是時隔三年再度舉辦實體會議，現場大咖雲集，包括蘋果CEO庫克、韓國三星會長李在鎔等超過百位全球領先外資企業代表與會。

韓文秀在會上表示，中國將今年經濟增長的預期目標確定為5％左右，這既考慮了擴大就業、改善民生的需要，也考慮了潛在增長能力和各種困難挑戰，留有適當餘地，展現穩中求進，「從目前的發展態勢來看，實現這一目標是有把握的」。

韓文秀指出，中國是國際金融安全的避風港，多年來，中國實施穩健的貨幣政策，堅守貨幣政策的自主性和常態化，在支援經濟發展過程中穩住了金融體系，消除大量的風險隱患，守住不發生系統性風險的底線。

此外，韓文秀提出改善中國經營環境三大工作，一要繼續提高人口品質，加快達成由人口紅利向人才紅利的轉變，提高人力資本與產業升級間的適配性。二要向創新驅動要發展動力，中國的研發投入規模已躋身世界前列，創新驅動發展的動力不斷增強。三要向改革開放要發展動力，中國將不斷完善社會市場經濟體制，堅持高水準對外開放。

韓文秀表示，目前中國正加快建構新發展格局，塑造開放包容的國內國際雙循環，歡迎各國企業來中國投資，在中國投資可以「放長線釣大魚」。

另外一方面，美中貿易全國委員會會長艾倫出席論壇時表示，希望中國在資訊安全和隱私方面，實行更透明的監管和執行手段。在產業政策方面，「需要有更透明國際規則，特別是在技術領域補貼方面，這樣來自所有國家的公司將有一個公平的競爭環境」。