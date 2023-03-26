海南博鰲論壇28日登場

大陸解封後首場純線下舉辦的大型國際會議：博鰲亞洲論壇2023年年會將於3月28日至31日在海南舉行。針對如何推動疫後世界經濟重回復甦軌道，來自世界各地的產官學界人士將面對面交流。其中，台灣兩岸共同市場基金會董事長詹火生、威盛董座陳文琦、宏達電董座王雪紅將與會。

本屆年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，設「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四大議題，涉及亞洲區域合作、全球綠色能源、數位經濟等方面。

外媒報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將於30日出席博鰲論壇，並發表講話。此外， 經濟合作與發展組織（OECD）祕書長柯曼（Mathias Cormann）、東協祕書長高金洪等各國際與地區組織高層都將參與這次年會。

回顧2022年，大陸國家主席習近平在當年的博鰲論壇年會開幕式透過視訊演講，提出「全球安全倡議」，呼籲各國應堅持對話協商，以解決國家間的分歧。

進入2023年，世界局勢仍受到地緣政治衝突、「逆全球化」抬頭等因素影響，各界密切關注大陸高層是否在2023年年會中釋出最新訊息。

中新社報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，目前世界面臨疫後經濟恢復乏力、俄烏衝突持續等問題，呈現出不確定性。特別需要傾聽各方意見，化解分歧，增加和平的確定性、合作的確定性、發展的確定性。年會議題彰顯團結合作、開放包容的精神，向世界傳遞一個聲音：掛鉤不脫鉤，合作不對抗，開放不封閉，關心未來福祉。

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