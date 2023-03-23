陸央企6高管被查 涉及大唐集團、國家電網

大陸界面新聞報導，中共中央紀委國家監委23日同日通報了大陸國家電投前副總經理夏忠、大唐電力燃料有限公司前副總經理張志剛、國家電網特高壓事業部計畫處副處長曲輝等6名央企領導被查。

中央紀委國家監委官網23日稱，國家電力投資集團（國家電投）前黨組成員、副總經理，中國電力企業聯合會黨委副書記、副理事長夏忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和遼寧省盤錦市監委紀律審查和監察調查。

夏忠出生於1962年8月，現年60歲，博士研究生學歷，教授級高級工程師。

履歷顯示，夏忠歷任中國水電四局局長，黃河上游水電開發有限公司總經理、董事長、黨組書記；前中國電力投資集團（中電投集團）西北公司總經理、黨組書記，中電投集團基建總工程師。

2015年6月，夏忠擔任國家電投副總經理、黨組成員；2020年9月起，擔任中國電力企業聯合會黨委副書記、副理事長。

今年3月15日，夏忠還在北京出席了中國電力企業聯合會主辦的電力行業信用體系建設工作推進會議，並在會上發表主旨演講，要求中電聯充分調動各類主體積極性和創造性，推進電力領域征信服務功能的實現和信用監管措施規範的完善，助力社會信用體系建設高品質發展。

同日，中央紀委國家監委還通報了另外五名被查的央企領導。

中央紀委國家監委官網顯示，國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司前黨委書記、董事長徐志清，已主動投案，目前正在接受國家能源集團紀檢檢查組和北京市平谷區監委紀律審查和監察調查。

中國大唐電力燃料有限公司前副總經理張志剛，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。

中國大唐北京大唐燃料有限公司前總經理盛曉明，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。

大陸國家電網公司特高壓事業部計畫處副處長曲輝，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組和陝西省漢中市監委紀律審查和監察調查。

國機集團恒天集團恒天資產管理有限公司前總經理孫曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國機集團紀委和浙江省溫州市泰順縣監委紀律審查和監察調查。

2021年2月，北京朗新明環保科技有限公司正式更名為國能朗新明環保科技有限公司，隸屬於國家能源集團，主要從事水處理工程及水務投資、建設、運營和雜訊治理等業務。

大唐電力燃料有限公司是中國大唐集團有限公司（下稱大唐集團）的全資子公司，主要從事煤炭銷售、天然氣供應、電力能源高新技術開發和諮詢、設備銷售和諮詢等業務。

北京大唐燃料有限公司也隸屬於大唐集團，成立於2006年，公司經營範圍包括銷售煤炭、金屬材料、非金屬礦石及製品、金屬礦石等。

大陸國家電投集團、國家能源集團和大唐集團，均是中國主要電力央企。國家電網是中國最大電網公司，經營區域覆蓋26個省（自治區、直轄市），覆蓋中國國土面積的88％以上，供電服務人口超過11億人。

國機集團即中國機械工業集團有限公司，是中央直接管理的國有重要骨幹企業，發源於第一機械工業部，由前機械工業部70多家科研設計院所、裝備製造和工貿企業沿革發展而來。該公司定位為綜合性裝備工業集團。

（中時 李文輝）

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