陸補助半導體無上限 群益估衝擊與受惠者出爐

報載大陸將會無上限補助半導體產業，預計將直接衝擊記憶體產業，晶圓代工成熟製程也有可能受到影響，後續仍要觀察大陸執行補助的力道。

報載大陸將會無上限補助半導體產業：

據外媒報導，面對美國等國家在晶片業的圍堵制裁，大陸政府正以舉國體制進行突圍，對中芯、華虹、華為等陸資半導體企業將「補貼無上限」。預料這將讓大陸晶圓代工業者中芯國際、華虹半導體，記憶體製造業者長江存儲、長鑫存儲，設備業者北方華創、中微半導體等率先獲益。12/2022就己傳北京擬斥資人民幣逾兆元（約新台幣4.4兆元），透過補助和稅額扣抵方式，金援大陸半導體產業，朝晶片自主邁進。

中共總書記習近平在去年中共二十大的工作報告中，強調要實現技術自力更生，「技術」一詞被提到40次，比2017年十九大報告的17次大幅增加。03/2023全國「兩會」（人大、政協）期間，大陸重新組建中央科技委員會及科學技術部，藉此加強今後對科技工作的集中統一領導。此外，儘管2022年年中大陸政府對半導體業發動一波反貪腐行動，不少官員如前工信部部長肖亞慶、國家集成電路產業投資基金（大基金）總經理丁文武、紫光集團前董事長趙偉國等相繼落馬，但官方與各地產業基金對半導體行業的支持並未退卻。

大陸03/2023初決定組建中央科技委員會，並新組建科學技術部，與一些晶片公司進行更密切的合作，而這也是大陸官方對科技戰略的調整。大陸政府將補貼這些公司生產和部署當地語系化晶片製造工具，沒有任何資金上限，只是為克服美國的限制。和以往不同，雀屏中選的企業將不再須達成先前要求的業績目標，就能獲得額外的政府資金，同時將在國家支持的研究計畫中肩負更重要的角色。

大陸積極補助將直接衝擊記憶體產業，後續晶圓代工成熟製程也有可能受到影響：

大陸「補貼無上限」的作法並非第一次，之前大陸官方也曾砸重金補貼發展LED、太陽能、面板，企業獲得補貼後，幾乎不用負擔折舊等費用，生產成本趨近於零，大舉殺價搶單，使大陸在LED、太陽能、面板奪下世界第一。

半導體技術複雜，單只靠大額資金要搶佔市佔率，成效仍待觀察。目前大陸已無法取得發展最先進製程必備的極紫外光（EUV）機台，中芯等廠商無法強化先進製程，轉而擴產成熟製程晶片，雖然成熟製程晶片是比較舊的技術，但在許多應用仍扮演關鍵角色，多數主流晶片也都以成熟製程為主。因此大陸官方將全力要求中芯、華虹等企業衝刺成熟製程發展，並扶持北方華創等設備商，開發先進製程需要的關鍵機台，以「先做大成熟製程，再發展先進製程」為策略，對抗美方禁令。

雖然中芯等晶圓代工廠要立即超越其他國際大廠有難度，但一旦獲得充裕的銀彈和中國市場奧援，複製當年LED等產業殺價搶市模式，以時間換取空間，後續不排除會對成熟製程市場造成影響。此外，記憶體部份，由於大部份是標準品，在大陸官方支持下，即使不是最先進的製程，但只要獲得補助，成本低就有競爭力，將會使記憶體價格更有壓力，大陸又有龐大的內需市場支持，無懼製程先進的韓、美、日等國大廠的專利威脅，因此預期全球記憶體廠的壓力會更大。

美國可能擴大管制大陸成熟晶片與設備：

美國管制中國高階AI與高速運算晶片生產，中國企業為避開管制，開始思索更改設計，擴大採用成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，以求順利出貨。簡言之，就是過往若僅需一顆先進製程晶片，將改用三顆、五顆、甚至更多顆成熟製程堆疊或重新設計取代，即便此舉會增加系統設計空間，並付出更高成本，陸企為避開美國管制，先求有，再去考慮成本、重新設計等問題。

此外美國持續擴大對中國管制，使高階設備輸出更難，市場傳聞未來有可能擴及成熟製程，歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，已加快分散訂單到台灣生產腳步，為聯電、力積電等台灣業者增添新訂單。不過在目前成熟製程鬆動的情況下，中國晶圓廠開始降價，對要改設計的公司可以有更好的方案，即使成熟製程的需求增加，台灣相關廠商未必會受惠，而且從高階改為低階的方案是最不得已的選擇。

面對大陸大額補助，台廠積極強化特殊及先進製程：

美國擴大對陸管制，且高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，加快分散訂單到其他地區。不過台海兩岸關係進入一個敏感階段，歐美客戶可能會分散訂單至韓國、美國等其他地區，台灣廠商的訂單未必會增加。 面對大陸大額補助，台廠積極強化特殊及先進製程，並分散風險，後續仍需要觀察，大陸補助執行的狀況，目前半導體產能利用率鬆動，廠商營收和獲利受影響，相關個股營運前景仍待觀察。

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